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Енергетичний сектор України зазнав майже 57 млрд доларів збитків під час війни, - МВФ

Вівторок 02 липня 2024 17:15
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Енергетичний сектор України зазнав майже 57 млрд доларів збитків під час війни, - МВФ Фото: енергетичний сектор України зазнав майже 57 млрд доларів збитків під час війни (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

З початку повномасштабного вторгнення український енергетичний сектор зазнав понад 56 млрд доларів збитків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Міжнародного валютного фонду.

"В результаті повномасштабного вторгнення росії енергетичному сектору України було завдано збитків на 56,5 мільярдів доларів США", - йдеться у звіті.

Зазначається, що протягом повномасштабного вторгнення було окуповано близько 18 ГВт потужностей, в тому числі найбільша в Східній Європі атомна електростанція – Запорізька АЕС.

Крім того, було зруйновано Каховську та Дніпровську ГЕС, а також Зміївську та Трипільску ТЕС.

Раніше повідомлялося, що Росія зруйнувала 90% теплової генерації України.

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