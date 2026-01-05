В Украине появится монета номиналом 100 гривен: чем она особенная

Национальный банк Украины (НБУ) в 2026 году выпустит памятные монеты к 35-летию независимости Украины. Самой дорогой из них станет золотая монета номиналом 100 гривен.

Что известно о юбилейной монете

Юбилейную монету номиналом 100 гривен отчеканят из золота 900-й пробы. Она будет называться "К 35-летию Независимости Украины" и выйдет тиражом всего 1 тысяча штук. Для коллекционеров это будет одна из самых редких монет 2026 года.

Золотая монета будет весить 31,1 грамма, будет иметь диаметр 32 мм и будет чеканиться в качестве "пруф" - это самый высокий стандарт изготовления, который предусматривает специальную обработку заготовок и зеркальную поверхность. Выпуск запланирован на август 2026 года, накануне Дня Независимости, а сама монета войдет в серию "Украинское государство".

Другие памятные монеты

Кроме золотой, Нацбанк подготовит еще две памятные монеты к юбилею. Первая - серебряная, номиналом 20 гривен. Ее изготовят из серебра 925-й пробы, весом 62,2 грамма и диаметром 50 мм. Тираж этой монеты будет значительно больше - до 5 тысяч штук. Чеканка предусмотрена в качестве "специальный анциркулейтед", которую НБУ использует для уменьшения стоимости производства без потери коллекционной ценности.

Еще одна монета будет иметь номинал 5 гривен и будет изготовлена из нейзильбера - сплава меди, никеля и цинка. Ее диаметр составит 35 мм, а тираж - до 75 тысяч экземпляров. Она также выйдет в августе 2026 года в рамках серии "Украинское государство".