ua en ru
Ср, 10 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

В Україні з'явилося нове свято: коли відзначатимемо

19:02 10.06.2026 Ср
2 хв
Кого саме вшановуватимуть та на яку дату призначено святкування?
aimg Сергій Козачук
В Україні з'явилося нове свято: коли відзначатимемо Фото: президент України Володимир Зеленський (facebook.com/zelenskyy.official)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

В Україні офіційно встановили нове військове свято - День Сил безпілотних систем Збройних Сил України.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний указ №485/2026 на сайті глави держави.

Деталі рішення

Нове свято запроваджено з метою створення нових військових традицій в Україні.

Президент ухвалив це рішення, ураховуючи важливу роль Сил безпілотних систем Збройних Сил України у боротьбі за свободу, незалежність та територіальну цілісність нашої держави.

"Установити в Україні День Сил безпілотних систем Збройних Сил України, який відзначати щороку 11 червня", - йдеться в тексті офіційного документа.

Читайте також: В Україні з'явиться нове унікальне свято: дата вже визначена

Указ глави держави набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Операції Сил безпілотних систем

Нагадаємо, останнім часом Сили безпілотних систем (СБС) ЗСУ провели низку успішних та унікальних операцій.

Зокрема, на початку червня українські дрони перекрили одну з ключових логістичних артерій росіян на півдні, внаслідок чого окупанти були змушені заборонити рух військових вантажів трасою від Маріуполя до Сімферополя через падіння трафіку на понад 70%.

Окрім цього, підрозділи СБС здійснили історичну операцію, в ході якої взяли під вогневий контроль Донецький аеропорт. Цей об'єкт ворог перетворив на військово-логістичний хаб та майданчик для запусків "Шахедів", проте українські бійці повністю знищили пускові установки та ворожу інфраструктуру безпосередньо на злітній смузі.

Також ефективні удари безпілотників СБС демонструють і на морі. Нещодавно у тимчасово окупованому Криму українські дрони вполювали російський корабель класу "Світляк" (проєкту 10410) у населеному пункті Юркіне, який забезпечував контроль портів та виконував завдання тактичного рубежу ППО ворога.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Сили безпілотних систем Володимир Зеленський Свята в Україні Україна
Новини
Супутник показав наслідки ударів по Чонгарському мосту
Супутник показав наслідки ударів по Чонгарському мосту
Аналітика
Спека, зливи та дефіцит води. Що чекає Україну через глобальну зміну клімату
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Спека, зливи та дефіцит води. Що чекає Україну через глобальну зміну клімату