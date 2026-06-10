В Україні з'явилося нове свято: коли відзначатимемо

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний указ №485/2026 на сайті глави держави.

"Установити в Україні День Сил безпілотних систем Збройних Сил України, який відзначати щороку 11 червня", - йдеться в тексті офіційного документа.

Президент ухвалив це рішення, ураховуючи важливу роль Сил безпілотних систем Збройних Сил України у боротьбі за свободу, незалежність та територіальну цілісність нашої держави.

Операції Сил безпілотних систем

Нагадаємо, останнім часом Сили безпілотних систем (СБС) ЗСУ провели низку успішних та унікальних операцій.

Зокрема, на початку червня українські дрони перекрили одну з ключових логістичних артерій росіян на півдні, внаслідок чого окупанти були змушені заборонити рух військових вантажів трасою від Маріуполя до Сімферополя через падіння трафіку на понад 70%.

Окрім цього, підрозділи СБС здійснили історичну операцію, в ході якої взяли під вогневий контроль Донецький аеропорт. Цей об'єкт ворог перетворив на військово-логістичний хаб та майданчик для запусків "Шахедів", проте українські бійці повністю знищили пускові установки та ворожу інфраструктуру безпосередньо на злітній смузі.

Також ефективні удари безпілотників СБС демонструють і на морі. Нещодавно у тимчасово окупованому Криму українські дрони вполювали російський корабель класу "Світляк" (проєкту 10410) у населеному пункті Юркіне, який забезпечував контроль портів та виконував завдання тактичного рубежу ППО ворога.