В Україні з'явилося нове свято: коли відзначатимемо
В Україні офіційно встановили нове військове свято - День Сил безпілотних систем Збройних Сил України.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний указ №485/2026 на сайті глави держави.
Деталі рішення
Нове свято запроваджено з метою створення нових військових традицій в Україні.
Президент ухвалив це рішення, ураховуючи важливу роль Сил безпілотних систем Збройних Сил України у боротьбі за свободу, незалежність та територіальну цілісність нашої держави.
"Установити в Україні День Сил безпілотних систем Збройних Сил України, який відзначати щороку 11 червня", - йдеться в тексті офіційного документа.
Указ глави держави набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
Операції Сил безпілотних систем
Нагадаємо, останнім часом Сили безпілотних систем (СБС) ЗСУ провели низку успішних та унікальних операцій.
Зокрема, на початку червня українські дрони перекрили одну з ключових логістичних артерій росіян на півдні, внаслідок чого окупанти були змушені заборонити рух військових вантажів трасою від Маріуполя до Сімферополя через падіння трафіку на понад 70%.
Окрім цього, підрозділи СБС здійснили історичну операцію, в ході якої взяли під вогневий контроль Донецький аеропорт. Цей об'єкт ворог перетворив на військово-логістичний хаб та майданчик для запусків "Шахедів", проте українські бійці повністю знищили пускові установки та ворожу інфраструктуру безпосередньо на злітній смузі.
Також ефективні удари безпілотників СБС демонструють і на морі. Нещодавно у тимчасово окупованому Криму українські дрони вполювали російський корабель класу "Світляк" (проєкту 10410) у населеному пункті Юркіне, який забезпечував контроль портів та виконував завдання тактичного рубежу ППО ворога.