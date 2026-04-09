В Україні з'явилися нові "Міста-герої": хто в списку

18:31 09.04.2026 Чт
1 хв
Президент відзначив міста, які стали символами незламності
aimg Олена Чупровська
Фото: президент України Володимир Зеленський (flickr.com)

Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання "Місто-герой" 14 українським громадам, які витримують постійні обстріли та допомагають фронту.

14 міст отримали почесні відзнаки

Зеленський вручив почесні відзнаки "Місто-герой України" громадам, які продовжують триматися під ударами Росії та підтримують армію.

Серед відзначених:

  • Донеччина: Дружківка, Костянтинівка, Краматорськ, Покровськ, Слов'янськ
  • Запоріжжя: Гуляйполе, Оріхів
  • Харківщина: Куп'янськ
  • Дніпровщина: Марганець, Нікополь, Павлоград
  • Хмельниччина: Старокостянтинів
  • Сумщина: Тростянець, Суми

Також президент вручив державні нагороди представникам органів місцевого самоврядування та військових адміністрацій.

"Дякую за відповідальність і роботу для людей навіть у найважчі часи", - написав Зеленський.

Як повідомляло РБК-Україна, у жовтні 2025 року десятеро працівників ДТЕК отримали державні нагороди від президента Зеленського - за відновлення енергооб'єктів після російських атак та ліквідацію наслідків обстрілів.

А нещодавно міністр енергетики Денис Шмигаль особисто відвідав одну з ТЕС ДТЕК і вручив нагороди 36 енергетикам компанії - за проходження найважчого опалювального сезону за всі роки повномасштабної війни.

