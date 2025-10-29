ua en ru
Працівники ДТЕК отримали державну нагороду від Зеленського за відновлення після обстрілів

Україна, Середа 29 жовтня 2025 13:31
UA EN RU
Працівники ДТЕК отримали державну нагороду від Зеленського за відновлення після обстрілів Фото: працівники ДТЕК отримали державну нагороду від президента України Володимира Зеленського (president.gov.ua)
Автор: Юлія Бойко

Десять працівників компанії ДТЕК отримали державну нагороду від президента України Володимира Зеленського.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт президента.

Зокрема, державними нагородами було відзначено Олександра Середенка, Максима Танітовського, Сергія Воровченка, Рудольфа Гарта, Романа Горбатюка, Вʼячеслава Дегтяра, Олександра Нечитайла, Андрія Ступницького, Валентина Чубука та Вадима Чючмана.

Вони були відзначені за відновлення енергообʼєктів після російських атак та ліквідацію наслідків обстрілів.

"Сьогодні не День енергетика, але через те, що такі в нас атаки, і те, що робить ворог з енергетикою нашої держави, можна сказати, що кожного дня - День енергетика. Але це не свято сьогодні, це така робота, і я дуже хотів вас особисто привітати. Ви робите неймовірні речі", - наголосив Зеленський.

Президент підкреслив, що зараз кожна робота й кожна спеціальність працівників української енергетичної сфери дуже важливі.

Раніше семеро працівників ДТЕК Ріната Ахметова отримали грамоти Верховної Ради України за внесок у розвиток вугільної промисловості, багаторічну сумлінну працю та високий професіоналізм.

