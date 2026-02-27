"Ви - приклад для наслідування". Сирський на Східному напрямку нагородив військових
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відзначив військових, які виконують бойові завдання на Східному напрямку. Державні нагороди та відзнаки отримали воїни за мужність та професіоналізм.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генерального штабу ЗСУ.
Нагородження на передовій
Під час роботи на Східному напрямку Головнокомандувач відзначив військовослужбовців корпусів, окремих штурмових полків і батальйонів. Саме вони виконують бойові завдання на найбільш складних ділянках фронту та щодня стримують російського агресора.
За особисту хоробрість, стійкість, професіоналізм та результативні дії у боротьбі з російським агресором, Олександр Сирський вручив державні нагороди та відзнаки Головнокомандувача ЗС України.
"Визнання героїзму наших воїнів - це спосіб відзначити виняткові особисті заслуги, відвагу під час виконання бойових завдань та оборону держави", - наголосив він.
Олександр Сирський нагородив військових (фото: Генеральний штаб ЗСУ)
Скільки військових уже нагороджено
У період з лютого 2024 року і дотепер відзнаками нагороджено понад 123 тисячі військовослужбовців.
А загалом, протягом повномасштабного вторгнення відзнаки отримали майже 230 тисяч захисників і захисниць.
"Пишаюся та щиро дякую кожному воїну за службу. Ви - приклад для наслідування", - додає Головнокомандувач про військовослужбовців Збройних Сил України.
Відзначимо, торік в Міноборони затвердили оновлений порядок підготовки та подання документів на відзначення військових державними нагородами за бойові заслуги.