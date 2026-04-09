RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

В Украине появились новые "Города-герои": кто в списке

18:31 09.04.2026 Чт
1 мин
Президент отметил города, которые стали символами несокрушимости
aimg Елена Чупровская
Фото: президент Украины Владимир Зеленский (flickr.com)

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание "Город-герой" 14 украинским громадам, которые выдерживают постоянные обстрелы и помогают фронту.

14 городов получили почетные награды

Зеленский вручил почетные награды "Город-герой Украины" громадам, которые продолжают держаться под ударами России и поддерживают армию.

Среди отмеченных:

  • Донецкая область: Дружковка, Константиновка, Краматорск, Покровск, Славянск
  • Запорожье: Гуляйполе, Орехов
  • Харьковщина: Купянск
  • Днепровщина: Марганец, Никополь, Павлоград
  • Хмельницкая область: Староконстантинов
  • Сумщина: Тростянец, Сумы

Также президент вручил государственные награды представителям органов местного самоуправления и военных администраций.

"Спасибо за ответственность и работу для людей даже в самые тяжелые времена", - написал Зеленский.

Как сообщало РБК-Украина, в октябре 2025 года десять работников ДТЭК получили государственные награды от президента Зеленского - за восстановление энергообъектов после российских атак и ликвидацию последствий обстрелов.

А недавно министр энергетики Денис Шмыгаль лично посетил одну из ТЭС ДТЭК и вручил награды 36 энергетикам компании - за прохождение самого тяжелого отопительного сезона за все годы полномасштабной войны.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
