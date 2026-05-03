До України йде справжнє весняне тепло, але не без дощів: прогноз погоди на тиждень (карти)

У понеділок, 4 травня, очікується тепла та суха погода. Дощ можливий лише на південному сході країни.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

у північних областях - від +20 до +25 градусів;

у східних областях - від +16 до +19 градусів;

у центральних областях - від +19 до +22 градусів;

у південних областях - від +17 до +19 градусів;

у західних областях - від +22 до +25 градусів.

У вівторок, 5 травня, в Україні знову буде тепло, але прогнозуються невеликі дощі на півдні та сході.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

у північних областях - від +22 до +25 градусів;

у східних областях - від +16 до +24 градусів;

у центральних областях - від +21 до +24 градусів;

у південних областях - від +16 до +18 градусів;

у західних областях - від +22 до +26 градусів.

У середу, 6 травня, дощі пройдуть дощі у західних областях, в інших регіонах України буде тепо та сухо.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

у північних областях - від +22 до +25 градусів;

у східних областях - від +22 до +25 градусів;

у центральних областях - від +22 до +25 градусів;

у південних областях - від +20 до +24 градусів;

у західних областях - від +16 до +24 градусів.

У четвер, 7 травня, в Україні знову очікуються тепла весняна погода. Водночас дощі прогнозуються у північних та західних регіогах.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

у північних областях - від +21 до +24 градусів;

у східних областях - від +22 до +26 градусів;

у центральних областях - від +22 до +25 градусів;

у південних областях - від +16 до +24 градусів;

у західних областях - від +19 до +24 градусів.

У п'ятницю, 8 травня, в Україні знову дощі на півночі та заході.

Стовпчики термометрів вдень покажуть: