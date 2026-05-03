RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения Экология

В Украину идет настоящее весеннее тепло, но не без дождей: прогноз погоды на неделю (карты)

18:30 03.05.2026 Вс
2 мин
Какие дни будут самыми теплыми?
aimg Татьяна Степанова
Фото: синоптики дали прогноз погоды в Украине на неделю (Getty Images)

После холодных ночей и заморозков в Украине ожидается потепление. Синоптики прогнозируют, что уже с понедельника температура начнет повышаться, но будут и дожди.

В понедельник, 4 мая, ожидается теплая и сухая погода. Дождь возможен лишь на юго-востоке страны.

Столбики термометров днем покажут:

  • в северных областях - от +20 до +25 градусов;
  • в восточных областях - от +16 до +19 градусов;
  • в центральных областях - от +19 до +22 градусов;
  • в южных областях - от +17 до +19 градусов;
  • в западных областях - от +22 до +25 градусов.

Во вторник, 5 мая, в Украине снова будет тепло, но прогнозируются небольшие дожди на юге и востоке.

Столбики термометров днем покажут:

  • в северных областях - от +22 до +25 градусов;
  • в восточных областях - от +16 до +24 градусов;
  • в центральных областях - от +21 до +24 градусов;
  • в южных областях - от +16 до +18 градусов;
  • в западных областях - от +22 до +26 градусов.

В среду, 6 мая, дожди пройдут дожди в западных областях, в остальных регионах Украины будет тепо и сухо.

Столбики термометров днем покажут:

  • в северных областях - от +22 до +25 градусов;
  • в восточных областях - от +22 до +25 градусов;
  • в центральных областях - от +22 до +25 градусов;
  • в южных областях - от +20 до +24 градусов;
  • в западных областях - от +16 до +24 градусов.

В четверг, 7 мая, в Украине снова ожидаются теплая весенняя погода. В то же время дожди прогнозируются в северных и западных регионах.

Столбики термометров днем покажут:

  • в северных областях - от +21 до +24 градусов;
  • в восточных областях - от +22 до +26 градусов;
  • в центральных областях - от +22 до +25 градусов;
  • в южных областях - от +16 до +24 градусов;
  • в западных областях - от +19 до +24 градусов.

В пятницу, 8 мая, в Украине снова дожди на севере и западе.

Столбики термометров днем покажут:

  • в северных областях - от +18 до +20 градусов;
  • в восточных областях - от +22 до +26 градусов;
  • в центральных областях - от +19 до +24 градусов;
  • в южных областях - от +16 до +24 градусов;
  • в западных областях - от +16 до +21 градусов.

Напомним, ранее синоптик Наталья Птуха в блиц-интервью РБК-Украина предупредила о новом похолодании в мае и назвала ориентировочные даты.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ГидрометцентрПогода в УкраинеПогодаПогода в Киеве