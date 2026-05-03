В Украину идет настоящее весеннее тепло, но не без дождей: прогноз погоды на неделю (карты)

В понедельник, 4 мая, ожидается теплая и сухая погода. Дождь возможен лишь на юго-востоке страны.

Столбики термометров днем покажут:

в северных областях - от +20 до +25 градусов;

в восточных областях - от +16 до +19 градусов;

в центральных областях - от +19 до +22 градусов;

в южных областях - от +17 до +19 градусов;

в западных областях - от +22 до +25 градусов.

Во вторник, 5 мая, в Украине снова будет тепло, но прогнозируются небольшие дожди на юге и востоке.

Столбики термометров днем покажут:

в северных областях - от +22 до +25 градусов;

в восточных областях - от +16 до +24 градусов;

в центральных областях - от +21 до +24 градусов;

в южных областях - от +16 до +18 градусов;

в западных областях - от +22 до +26 градусов.

В среду, 6 мая, дожди пройдут дожди в западных областях, в остальных регионах Украины будет тепо и сухо.

Столбики термометров днем покажут:

в северных областях - от +22 до +25 градусов;

в восточных областях - от +22 до +25 градусов;

в центральных областях - от +22 до +25 градусов;

в южных областях - от +20 до +24 градусов;

в западных областях - от +16 до +24 градусов.

В четверг, 7 мая, в Украине снова ожидаются теплая весенняя погода. В то же время дожди прогнозируются в северных и западных регионах.

Столбики термометров днем покажут:

в северных областях - от +21 до +24 градусов;

в восточных областях - от +22 до +26 градусов;

в центральных областях - от +22 до +25 градусов;

в южных областях - от +16 до +24 градусов;

в западных областях - от +19 до +24 градусов.

В пятницу, 8 мая, в Украине снова дожди на севере и западе.

Столбики термометров днем покажут: