До України йде потепління без опадів: якою буде погода сьогодні

Фото: синоптики дали прогноз погоди в Україні на 2 березня (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

В Україні, сьогодні, 2 березня, місцями повітря прогріється до +13 градусів. Водночас буде хмарно, але без опадів.

Погода в Україні

В Україні сьогодні очікується мінлива хмарність, без опадів.

Вранці на півночі та північному сході країни на дорогах місцями ожеледиця, на Закарпатті та Прикарпатті подекуди туман.

Вітер північно-західний, західний, 5-10 м/с.

Температура вдень 3-9° тепла, на крайньому заході, півдні та південному сході країни 8-13°.

Погода у Києві

У Києві та області сьогодні прогнозується мінлива хмарність, але без опадів.

По області вранці на дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура по області вдень 3-8° тепла, у Києві 5-7° тепла.

Прогнози на березень

Нагадаємо, раніше в Укргідрометцентрі опублікували коротку кліматичну характеристику березня в Україні та поділились загальним попереднім прогнозом на перший місяць весни.

Також метеорологи дали попередній прогноз на 2026 рік.

