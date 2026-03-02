RU

Общество Образование Деньги Изменения

В Украину идет потепление без осадков: какой будет погода сегодня

Фото: синоптики дали прогноз погоды в Украине на 2 марта (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Украине, сегодня, 2 марта, местами воздух прогреется до +13 градусов. В то же время будет облачно, но без осадков.

Погода в Украине

В Украине сегодня ожидается переменная облачность, без осадков.

Утром на севере и северо-востоке страны на дорогах местами гололед, на Закарпатье и Прикарпатье местами туман.

Ветер северо-западный, западный, 5-10 м/с.

Температура днем 3-9° тепла, на крайнем западе, юге и юго-востоке страны 8-13°.

Погода в Киеве

В Киеве и области сегодня прогнозируется переменная облачность, но без осадков.

По области утром на дорогах местами гололед. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура по области днем 3-8° тепла, в Киеве 5-7° тепла.

 

Прогнозы на март

Напомним, ранее в Укргидрометцентре опубликовали краткую климатическую характеристику марта в Украине и поделились общим предварительным прогнозом на первый месяц весны.

Также метеорологи дали предварительный прогноз на 2026 год.

