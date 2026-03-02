В Украину идет потепление без осадков: какой будет погода сегодня

В Украине, сегодня, 2 марта, местами воздух прогреется до +13 градусов. В то же время будет облачно, но без осадков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
В Украине сегодня ожидается переменная облачность, без осадков.
Утром на севере и северо-востоке страны на дорогах местами гололед, на Закарпатье и Прикарпатье местами туман.
Ветер северо-западный, западный, 5-10 м/с.
Температура днем 3-9° тепла, на крайнем западе, юге и юго-востоке страны 8-13°.
В Киеве и области сегодня прогнозируется переменная облачность, но без осадков.
По области утром на дорогах местами гололед. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.
Температура по области днем 3-8° тепла, в Киеве 5-7° тепла.
Напомним, ранее в Укргидрометцентре опубликовали краткую климатическую характеристику марта в Украине и поделились общим предварительным прогнозом на первый месяц весны.
Также метеорологи дали предварительный прогноз на 2026 год.