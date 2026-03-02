До України йде потепління без опадів: якою буде погода сьогодні
В Україні, сьогодні, 2 березня, місцями повітря прогріється до +13 градусів. Водночас буде хмарно, але без опадів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Читайте також: Березень в Україні буде теплішим за норму, але не всюди: що кажуть синоптики
Погода в Україні
В Україні сьогодні очікується мінлива хмарність, без опадів.
Вранці на півночі та північному сході країни на дорогах місцями ожеледиця, на Закарпатті та Прикарпатті подекуди туман.
Вітер північно-західний, західний, 5-10 м/с.
Температура вдень 3-9° тепла, на крайньому заході, півдні та південному сході країни 8-13°.
Погода у Києві
У Києві та області сьогодні прогнозується мінлива хмарність, але без опадів.
По області вранці на дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.
Температура по області вдень 3-8° тепла, у Києві 5-7° тепла.
Прогнози на березень
Нагадаємо, раніше в Укргідрометцентрі опублікували коротку кліматичну характеристику березня в Україні та поділились загальним попереднім прогнозом на перший місяць весни.