До України йде потепління без опадів: якою буде погода сьогодні

В Україні, сьогодні, 2 березня, місцями повітря прогріється до +13 градусів. Водночас буде хмарно, але без опадів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр .

Температура по області вдень 3-8° тепла, у Києві 5-7° тепла.

По області вранці на дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

У Києві та області сьогодні прогнозується мінлива хмарність, але без опадів.

Температура вдень 3-9° тепла, на крайньому заході, півдні та південному сході країни 8-13°.

Вранці на півночі та північному сході країни на дорогах місцями ожеледиця, на Закарпатті та Прикарпатті подекуди туман.

В Україні сьогодні очікується мінлива хмарність, без опадів.

Прогнози на березень

Нагадаємо, раніше в Укргідрометцентрі опублікували коротку кліматичну характеристику березня в Україні та поділились загальним попереднім прогнозом на перший місяць весни.

Також метеорологи дали попередній прогноз на 2026 рік.