В Украину идет потепление без осадков: какой будет погода сегодня

Фото: синоптики дали прогноз погоды в Украине на 2 марта (Getty Images)

В Украине, сегодня, 2 марта, местами воздух прогреется до +13 градусов. В то же время будет облачно, но без осадков.

Погода в Украине В Украине сегодня ожидается переменная облачность, без осадков. Утром на севере и северо-востоке страны на дорогах местами гололед, на Закарпатье и Прикарпатье местами туман. Ветер северо-западный, западный, 5-10 м/с. Температура днем 3-9° тепла, на крайнем западе, юге и юго-востоке страны 8-13°. Погода в Киеве В Киеве и области сегодня прогнозируется переменная облачность, но без осадков. По области утром на дорогах местами гололед. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура по области днем 3-8° тепла, в Киеве 5-7° тепла.