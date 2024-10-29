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В Україні вже знаходиться невелика кількість північнокорейських солдатів, - CNN

Ілюстративне фото: солдатів КНДР відправили на війну проти України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Невелику кількість північнокорейських військових помітили на території України. Їх число може зростати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СNN.

Видання стверджує, що інформацію про перебування солдатів КНДР в Україні розкрили два неназвані представники західної розвідки.

Вони очікують, що кількість північнокорейських військових на території України може зростати в міру того, як завершуватиметься їх навчання на сході Росії.

У свою чергу американський чиновник заявив журналістам, що США поки не можуть підтвердити повідомлення про те, що північнокорейські війська вже знаходяться на території України.

Ще одне джерело CNN вважає, що загальна кількість північнокорейських військ на території Росії може зрости.

Солдати КНДР у Росії

Варто зауважити, що офіційної інформації про перекидання північнокорейських солдатів на територію України поки що не було.

Але джерела РБК-Україна ще 5 жовтня повідомляли, що внаслідок удару українських захисників під Донецьком було ліквідовано шістьох північнокорейських офіцерів.

Головне управління розвідки Міноборони України ще минулого тижня зазначало, що північнокорейських солдатів перекинули на Курський напрямок.

NYT з посиланням на українського воїна писало, що Україна чекає на початок наступу росіян і північнокорейців у Курській області вже найближчим часом.

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