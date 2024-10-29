В Украине уже находится небольшое количество северокорейских солдат, - CNN

Издание утверждает, что информацию о нахождении солдат КНДР в Украине раскрыли два неназванных представителя западной разведки.

Они ожидают, что число северокорейских военных на территории Украины может расти по мере того, как будет завершаться их обучение на востоке России.

В свою очередь американский чиновник заявил журналистам, что США пока не могут подтвердить сообщения о том, что северокорейские войска уже находятся на территории Украины.

Еще один источник CNN считает, что общее количество северокорейских войск на территории России может возрасти.