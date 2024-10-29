В Україні вже знаходиться невелика кількість північнокорейських солдатів, - CNN

Невелику кількість північнокорейських військових помітили на території України. Їх число може зростати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СNN .

Видання стверджує, що інформацію про перебування солдатів КНДР в Україні розкрили два неназвані представники західної розвідки.

Вони очікують, що кількість північнокорейських військових на території України може зростати в міру того, як завершуватиметься їх навчання на сході Росії.

У свою чергу американський чиновник заявив журналістам, що США поки не можуть підтвердити повідомлення про те, що північнокорейські війська вже знаходяться на території України.

Ще одне джерело CNN вважає, що загальна кількість північнокорейських військ на території Росії може зрости.