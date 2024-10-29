ua en ru
Вт, 29 октября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Украине уже находится небольшое количество северокорейских солдат, - CNN

Вторник 29 октября 2024 21:24
UA EN RU
В Украине уже находится небольшое количество северокорейских солдат, - CNN Иллюстративное фото: солдат КНДР отправили на войну против Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Небольшое количество северокорейских военных заметили на территории Украины. Их число может расти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СNN.

Издание утверждает, что информацию о нахождении солдат КНДР в Украине раскрыли два неназванных представителя западной разведки.

Они ожидают, что число северокорейских военных на территории Украины может расти по мере того, как будет завершаться их обучение на востоке России.

В свою очередь американский чиновник заявил журналистам, что США пока не могут подтвердить сообщения о том, что северокорейские войска уже находятся на территории Украины.

Еще один источник CNN считает, что общее количество северокорейских войск на территории России может возрасти.

Солдаты КНДР в России

Стоит заметить, что официальной информации о переброске северокорейских солдат на территорию Украины пока не было.

Но источники РБК-Украина еще 5 октября сообщали, что в результате удара украинских защитников под Донецком были ликвидированы шесть северокорейских офицеров.

При этом Главное управление разведки Минобороны Украины еще на прошлой неделе отмечало, что северокорейских солдат перебросили на Курское направление.

NYT со ссылкой на украинского воина писало, что Украина ожидает начала наступления россиян и северокорейцев в Курской области уже в ближайшее время.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация КНДР Северная Корея Война в Украине
NEWS
В Украине ужесточат требования для бронирования от мобилизации: что готовят в Кабмине
В Украине ужесточат требования для бронирования от мобилизации: что готовят в Кабмине
DAILY
Демограф Александр Гладун: Надо признать, что нас в стране после войны будет 30 миллионов
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Демограф Александр Гладун: Надо признать, что нас в стране после войны будет 30 миллионов