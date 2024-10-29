В Украине уже находится небольшое количество северокорейских солдат, - CNN
Небольшое количество северокорейских военных заметили на территории Украины. Их число может расти.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СNN.
Издание утверждает, что информацию о нахождении солдат КНДР в Украине раскрыли два неназванных представителя западной разведки.
Они ожидают, что число северокорейских военных на территории Украины может расти по мере того, как будет завершаться их обучение на востоке России.
В свою очередь американский чиновник заявил журналистам, что США пока не могут подтвердить сообщения о том, что северокорейские войска уже находятся на территории Украины.
Еще один источник CNN считает, что общее количество северокорейских войск на территории России может возрасти.
Солдаты КНДР в России
Стоит заметить, что официальной информации о переброске северокорейских солдат на территорию Украины пока не было.
Но источники РБК-Украина еще 5 октября сообщали, что в результате удара украинских защитников под Донецком были ликвидированы шесть северокорейских офицеров.
При этом Главное управление разведки Минобороны Украины еще на прошлой неделе отмечало, что северокорейских солдат перебросили на Курское направление.
NYT со ссылкой на украинского воина писало, что Украина ожидает начала наступления россиян и северокорейцев в Курской области уже в ближайшее время.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.