ua en ru
Нд, 08 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроекти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Україні вже легше? Зеленський відповів, чи вплинула операція США на допомогу Ірану Росії

18:00 08.03.2026 Нд
2 хв
Москва залишилась без партнера?
aimg Едуард Ткач
Україні вже легше? Зеленський відповів, чи вплинула операція США на допомогу Ірану Росії Фото: Володимир Зеленський (Getty Images)

Президент Володимир Зеленський заявив, що станом на сьогодні Іран не постачає Росії дрони чи інше озброєння, яке Москва використовує для атак по Україні.

Як повідомляє РБК-Україна, про це глава держави сказав під час брифінгу з прем'єр-міністром Нідерландів Робом Єттеном в Києві.

Читайте також: РФ не є нейтральною: у Путіна заявили про відкриту підтримку Ірану

Зеленський поінформував, що Росія допомагає іранському режиму. За його словами, Київ має розуміння, що саме Москва вже передала Тегерану, але водночас невідомі обсяги того, що РФ готова передати.

При цьому Іран наразі не допомогає Кремлю, додав президент.

"Добре те, що іранський режим не постачає Росії ракет та деякі інші види озброєння, які використовуються для атак проти України", - сказав глава держави.

Україна має вигоду від конфлікту на Близькому Сході

Нагадаємо, що Росія після початку повномасштабного вторгнення в Україну почала співпрацювати з Іраном. Зокрема, Тегеран передавав Москві дрони типу "Шахед", ракети, технології та не тільки. Це, в свою чергу, мало вплив на війну в Україні.

Однак розпочата 28 лютого операція США та Ізраїлю проти Ірану має плюси для України. Президент Фінляндії Олександр Стубб заявив вчора, що удари по Ірану, а також відповіді Тегерана - означають, що Іран і Росія зараз не можуть співпрацювати ні в галузі ракет, ні в оборонній промисловості.

Крім того, зміщення уваги на Іран може створити можливості для дипломатії щодо завершення війни в Україні, оскільки переговорники матимуть простір для досягнення угоди без залучення загальної уваги.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Володимир Зеленський Російська Федерація Іран Близький Схід Війна в Україні
Новини
В Осло пролунав вибух під будівлею посольства США: перші деталі
В Осло пролунав вибух під будівлею посольства США: перші деталі
Аналітика
Нафта в обмін на кредит: як Орбан шантажує Україну і тисне на ЄС
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Нафта в обмін на кредит: як Орбан шантажує Україну і тисне на ЄС