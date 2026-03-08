Украине уже легче? Зеленский ответил, повлияла ли операция США на помощь Ирана России

Президент Владимир Зеленский заявил, что на сегодня Иран не поставляет России дроны или другое вооружение, которое Москва использует для атак по Украине.

Как сообщает РБК-Украина , об этом глава государства сказал во время брифинга с премьер-министром Нидерландов Робом Йеттеном в Киеве.

Зеленский проинформировал, что Россия помогает иранскому режиму. По его словам, Киев имеет понимание, что именно Москва уже передала Тегерану, но в то же время неизвестны объемы того, что РФ готова передать.

При этом Иран пока не помогает Кремлю, добавил президент.

"Хорошо то, что иранский режим не поставляет России ракет и некоторые другие виды вооружения, которые используются для атак против Украины", - сказал глава государства.