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В Украине уже есть лазерные технологии, которые поражают на определенной высоте объекты, - Сухаревский

Понедельник 03 февраля 2025 16:27
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В Украине уже есть лазерные технологии, которые поражают на определенной высоте объекты, - Сухаревский Фото: Вадим Сухаревский, командующий Сил беспилотных систем ВСУ (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Украина имеет лазерные технологии, которые уже сейчас могут поражать определенные цели на определенной высоте.

Об этом заявил командующий Сил беспилотных систем Вадим Сухаревский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью "Радио свобода".

По его словам, Силы беспилотных систем постоянно развиваются, ведь это одна из основных задач ведомства.

"РНД - инновационная деятельность командования, предусматривает ряд направлений. Одним из них, в плане борьбы с бортами противника, с его беспилотными воздушными системами, в том числе - поиск решений в борьбе с шахедами, привел нас к командам, которые активно этим занимаются. И да, повторюсь - лазерные технологии сейчас уже поражают на определенной высоте определенные объекты", - рассказал Сухаревский.

Силы беспилотных систем ВСУ

В 2024 году президент Владимир Зеленский поручил Кабмину и Генштабу проработать вопрос о создании в структуре ВСУ Сил беспилотных систем как отдельного рода сил. Летом был назначен командующий Сил беспилотных систем ВСУ. Им стал полковник Вадим Сухаревский. Что известно о командующем читайте в материале РБК-Украина.

Недавно Сухаревский рассказал, что Украина располагает лазерным оружием, которое называется "Тризуб". Оно позволяет сбивать самолеты на расстоянии более 2 километров.

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