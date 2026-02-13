В Україні вводять план "боротьби з алкоголем": коли і як це запрацює

Уряд офіційно затвердив стратегію зменшення споживання алкоголю в Україні на найближчі три роки. Кабмін планує не лише посилити просвітницьку роботу, а й створити мережу центрів для лікування залежностей у кожному регіоні.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на розпорядження Верховної Ради України.
Читайте також: В Україні з 1 січня почнуть тестувати "еАкциз": що зміниться й для кого
Головне:
Згідно з розпорядженням Кабміну № 120-р, держава переходить до системного захисту здоров’я громадян. Одним із ключових етапів стане створення національної мережі раннього втручання.
Послуги з діагностики та лікування алкогольних розладів впроваджуватимуть поетапно на базі центрів ментального здоров’я:
Для цього МОЗ та НСЗУ розроблять спеціальні курси підвищення кваліфікації для медичних і соціальних працівників.
Вже у 2026 році уряд розробить "дорожню карту" інформаційної політики. Протягом наступних трьох років в Україні триватимуть національні просвітницькі кампанії.
Мета - підвищити обізнаність людей про шкоду міцних напоїв. До цього залучать не лише міністерства, а й школи, університети та місцеві адміністрації.
План передбачає проведення масштабного дослідження: як саме і скільки п’ють українці. У 2027-2028 роках експерти проведуть аналіз економічних втрат.
Держава хоче точно знати, скільки бюджетних коштів витрачається на лікування хвороб, спричинених алкоголем, та які збитки несе економіка через зниження працездатності населення.
Реалізація плану покладена на міністерства та місцеві військові адміністрації. Фінансування здійснюватиметься як за рахунок державного бюджету, так і за допомогою міжнародних партнерів.
Відповідальні органи щороку до 15 лютого мають звітувати перед МОЗ, яке, своєю чергою, готуватиме фінальний звіт для Кабінету Міністрів.
Читайте також про те, що уряд розширює житлові програму підтримки ветеранів, а саме збільшує перелік категорій, які можуть отримати пільги на житло. Також запускає нову державну програму працевлаштування та створення безбар’єрних просторів у громадах.
Раніше ми писали про те, що уряд запускає пілотний проект, який передбачає переобладнання комунальних приміщень під житло переселенцям. Такі об’єкти вже шукають у Київській, Полтавській та Івано-Франківській областях.