Общество Образование Деньги Изменения

В Украине вводят план "борьбы с алкоголем": когда и как это заработает

Стратегию уменьшения потребления спиртного утвердили на три года (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

Правительство официально утвердило стратегию уменьшения потребления алкоголя в Украине на ближайшие три года. Кабмин планирует не только усилить просветительскую работу, но и создать сеть центров для лечения зависимостей в каждом регионе.

Главное:

  • Сроки: План мероприятий рассчитан на 2026-2028 годы.
  • Помощь рядом: К концу 2028 года в 90% центров ментального здоровья появятся услуги по диагностике и лечению алкогольных расстройств.
  • Обучение специалистов: Медиков и соцработников специально будут готовить к работе по профилактике употребления спиртного.
  • Исследование: Государство впервые подсчитает реальные экономические убытки страны от потребления алкоголя населением.
  • Контроль: Ежегодно до 1 апреля Минздрав будет отчитываться правительству об успехах выполнения плана.

Новая система лечения и профилактики

Согласно распоряжению Кабмина № 120-р, государство переходит к системной защите здоровья граждан. Одним из ключевых этапов станет создание национальной сети раннего вмешательства.

Услуги по диагностике и лечению алкогольных расстройств будут внедрять поэтапно на базе центров ментального здоровья:

  • 2026 год - услуги станут доступными в 10% центров;
  • 2027 год - охват возрастет до 50%;
  • 2028 год - помощь можно будет получить в 90% учреждений.

Для этого Минздрав и НСЗУ разработают специальные курсы повышения квалификации для медицинских и социальных работников.

Информационная политика и образование

Уже в 2026 году правительство разработает "дорожную карту" информационной политики. В течение следующих трех лет в Украине будут продолжаться национальные просветительские кампании.

Цель - повысить осведомленность людей о вреде крепких напитков. К этому привлекут не только министерства, но и школы, университеты и местные администрации.

Деньги и аналитика

План предусматривает проведение масштабного исследования: как именно и сколько пьют украинцы. В 2027-2028 годах эксперты проведут анализ экономических потерь.

Государство хочет точно знать, сколько бюджетных средств тратится на лечение болезней, вызванных алкоголем, и какие убытки несет экономика из-за снижения работоспособности населения.

Кто финансирует и контролирует

Реализация плана возложена на министерства и местные военные администрации. Финансирование будет осуществляться как за счет государственного бюджета, так и с помощью международных партнеров.

Ответственные органы ежегодно до 15 февраля должны отчитываться перед Минздравом, который, в свою очередь, будет готовить финальный отчет для Кабинета Министров.

 

Читайте также о том, что правительство расширяет жилищные программу поддержки ветеранов, а именно увеличивает перечень категорий, которые могут получить льготы на жилье. Также запускает новую государственную программу трудоустройства и создания безбарьерных пространств в громадах.

Ранее мы писали о том, что правительство запускает пилотный проект, который предусматривает переоборудование коммунальных помещений под жилье переселенцам. Такие объекты уже ищут в Киевской, Полтавской и Ивано-Франковской областях.

