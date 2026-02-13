В Украине вводят план "борьбы с алкоголем": когда и как это заработает

Правительство официально утвердило стратегию уменьшения потребления алкоголя в Украине на ближайшие три года. Кабмин планирует не только усилить просветительскую работу, но и создать сеть центров для лечения зависимостей в каждом регионе.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на распоряжение Верховной Рады Украины.
Главное:
Согласно распоряжению Кабмина № 120-р, государство переходит к системной защите здоровья граждан. Одним из ключевых этапов станет создание национальной сети раннего вмешательства.
Услуги по диагностике и лечению алкогольных расстройств будут внедрять поэтапно на базе центров ментального здоровья:
Для этого Минздрав и НСЗУ разработают специальные курсы повышения квалификации для медицинских и социальных работников.
Уже в 2026 году правительство разработает "дорожную карту" информационной политики. В течение следующих трех лет в Украине будут продолжаться национальные просветительские кампании.
Цель - повысить осведомленность людей о вреде крепких напитков. К этому привлекут не только министерства, но и школы, университеты и местные администрации.
План предусматривает проведение масштабного исследования: как именно и сколько пьют украинцы. В 2027-2028 годах эксперты проведут анализ экономических потерь.
Государство хочет точно знать, сколько бюджетных средств тратится на лечение болезней, вызванных алкоголем, и какие убытки несет экономика из-за снижения работоспособности населения.
Реализация плана возложена на министерства и местные военные администрации. Финансирование будет осуществляться как за счет государственного бюджета, так и с помощью международных партнеров.
Ответственные органы ежегодно до 15 февраля должны отчитываться перед Минздравом, который, в свою очередь, будет готовить финальный отчет для Кабинета Министров.
