В Україні вводять план "боротьби з алкоголем": коли і як це запрацює

Уряд офіційно затвердив стратегію зменшення споживання алкоголю в Україні на найближчі три роки. Кабмін планує не лише посилити просвітницьку роботу, а й створити мережу центрів для лікування залежностей у кожному регіоні.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на розпорядження Верховної Ради України .

Головне:

Терміни: План заходів розрахований на 2026-2028 роки.

Допомога поруч: До кінця 2028 року в 90% центрів ментального здоров'я з'являться послуги з діагностики та лікування алкогольних розладів.

Навчання фахівців: Медиків та соцпрацівників спеціально готуватимуть до роботи з профілактики вживання спиртного.

Дослідження: Держава вперше підрахує реальні економічні збитки країни від споживання алкоголю населенням.

Контроль: Щороку до 1 квітня МОЗ звітуватиме уряду про успіхи виконання плану.

Нова система лікування та профілактики

Згідно з розпорядженням Кабміну № 120-р, держава переходить до системного захисту здоров’я громадян. Одним із ключових етапів стане створення національної мережі раннього втручання.

Послуги з діагностики та лікування алкогольних розладів впроваджуватимуть поетапно на базі центрів ментального здоров’я:

2026 рік - послуги стануть доступними у 10% центрів;

2027 рік - охоплення зросте до 50%;

2028 рік - допомогу можна буде отримати у 90% закладів.

Для цього МОЗ та НСЗУ розроблять спеціальні курси підвищення кваліфікації для медичних і соціальних працівників.

Інформаційна політика та освіта

Вже у 2026 році уряд розробить "дорожню карту" інформаційної політики. Протягом наступних трьох років в Україні триватимуть національні просвітницькі кампанії.

Мета - підвищити обізнаність людей про шкоду міцних напоїв. До цього залучать не лише міністерства, а й школи, університети та місцеві адміністрації.

Гроші та аналітика

План передбачає проведення масштабного дослідження: як саме і скільки п’ють українці. У 2027-2028 роках експерти проведуть аналіз економічних втрат.

Держава хоче точно знати, скільки бюджетних коштів витрачається на лікування хвороб, спричинених алкоголем, та які збитки несе економіка через зниження працездатності населення.

Хто фінансує та контролює

Реалізація плану покладена на міністерства та місцеві військові адміністрації. Фінансування здійснюватиметься як за рахунок державного бюджету, так і за допомогою міжнародних партнерів.

Відповідальні органи щороку до 15 лютого мають звітувати перед МОЗ, яке, своєю чергою, готуватиме фінальний звіт для Кабінету Міністрів.