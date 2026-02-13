ua en ru
Пт, 13 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Изменения

В Украине вводят план "борьбы с алкоголем": когда и как это заработает

Пятница 13 февраля 2026 14:03
UA EN RU
В Украине вводят план "борьбы с алкоголем": когда и как это заработает Стратегию уменьшения потребления спиртного утвердили на три года (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

Правительство официально утвердило стратегию уменьшения потребления алкоголя в Украине на ближайшие три года. Кабмин планирует не только усилить просветительскую работу, но и создать сеть центров для лечения зависимостей в каждом регионе.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на распоряжение Верховной Рады Украины.

Читайте также: В Украине с 1 января начнут тестировать "еАкциз": что изменится и для кого

Главное:

  • Сроки: План мероприятий рассчитан на 2026-2028 годы.
  • Помощь рядом: К концу 2028 года в 90% центров ментального здоровья появятся услуги по диагностике и лечению алкогольных расстройств.
  • Обучение специалистов: Медиков и соцработников специально будут готовить к работе по профилактике употребления спиртного.
  • Исследование: Государство впервые подсчитает реальные экономические убытки страны от потребления алкоголя населением.
  • Контроль: Ежегодно до 1 апреля Минздрав будет отчитываться правительству об успехах выполнения плана.

Новая система лечения и профилактики

Согласно распоряжению Кабмина № 120-р, государство переходит к системной защите здоровья граждан. Одним из ключевых этапов станет создание национальной сети раннего вмешательства.

Услуги по диагностике и лечению алкогольных расстройств будут внедрять поэтапно на базе центров ментального здоровья:

  • 2026 год - услуги станут доступными в 10% центров;
  • 2027 год - охват возрастет до 50%;
  • 2028 год - помощь можно будет получить в 90% учреждений.

Для этого Минздрав и НСЗУ разработают специальные курсы повышения квалификации для медицинских и социальных работников.

Информационная политика и образование

Уже в 2026 году правительство разработает "дорожную карту" информационной политики. В течение следующих трех лет в Украине будут продолжаться национальные просветительские кампании.

Цель - повысить осведомленность людей о вреде крепких напитков. К этому привлекут не только министерства, но и школы, университеты и местные администрации.

Деньги и аналитика

План предусматривает проведение масштабного исследования: как именно и сколько пьют украинцы. В 2027-2028 годах эксперты проведут анализ экономических потерь.

Государство хочет точно знать, сколько бюджетных средств тратится на лечение болезней, вызванных алкоголем, и какие убытки несет экономика из-за снижения работоспособности населения.

Кто финансирует и контролирует

Реализация плана возложена на министерства и местные военные администрации. Финансирование будет осуществляться как за счет государственного бюджета, так и с помощью международных партнеров.

Ответственные органы ежегодно до 15 февраля должны отчитываться перед Минздравом, который, в свою очередь, будет готовить финальный отчет для Кабинета Министров.

Читайте также о том, что правительство расширяет жилищные программу поддержки ветеранов, а именно увеличивает перечень категорий, которые могут получить льготы на жилье. Также запускает новую государственную программу трудоустройства и создания безбарьерных пространств в громадах.

Ранее мы писали о том, что правительство запускает пилотный проект, который предусматривает переоборудование коммунальных помещений под жилье переселенцам. Такие объекты уже ищут в Киевской, Полтавской и Ивано-Франковской областях.

Читайте РБК-Украина в Google News
Напитки
Новости
"Забираем целыми блоками": Украина ищет советские ТЭЦ в Европе
"Забираем целыми блоками": Украина ищет советские ТЭЦ в Европе
Аналитика
Мир без правил: почему Мюнхен-2026 стал моментом истины для Украины и Европы
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Мир без правил: почему Мюнхен-2026 стал моментом истины для Украины и Европы