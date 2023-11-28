Через обстріл 70 українських шахтарів були заблокованими під землею, - Міненерго

В Україні вивели на поверхню 70 шахтарів, які були заблоковані 27 листопада в шахтах внаслідок російських обстрілів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства енергетики України.

"Заживлено три шахти, які було пошкоджено внаслідок обстрілів (було заблоковано більше 70 шахтарів)", - йдеться в повідомленні.

Там зазначили, що всі робітники були виведені на поверхню.

Нагадаємо, що в понеділок, 27 листопада, у Донецькій області внаслідок російських обстрілів без електропостачання залишилися три шахти. Як зазначає Міненергетики, наразі всі вони заживлені.

Також нещодавно, 20 листопада, окупанти здійснили атаку на місто Селидове, Донецької області. Внаслідок двох ракетних ударів по шахті "Селідоввугілля" загинув один працівник, ще 39 гірників тоді опинились в пастці та були врятовані згодом.