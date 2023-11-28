Через обстріл 70 українських шахтарів були заблокованими під землею, - Міненерго
В Україні вивели на поверхню 70 шахтарів, які були заблоковані 27 листопада в шахтах внаслідок російських обстрілів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства енергетики України.
"Заживлено три шахти, які було пошкоджено внаслідок обстрілів (було заблоковано більше 70 шахтарів)", - йдеться в повідомленні.
Там зазначили, що всі робітники були виведені на поверхню.
Нагадаємо, що в понеділок, 27 листопада, у Донецькій області внаслідок російських обстрілів без електропостачання залишилися три шахти. Як зазначає Міненергетики, наразі всі вони заживлені.
Також нещодавно, 20 листопада, окупанти здійснили атаку на місто Селидове, Донецької області. Внаслідок двох ракетних ударів по шахті "Селідоввугілля" загинув один працівник, ще 39 гірників тоді опинились в пастці та були врятовані згодом.
Удари РФ по українських шахтах
Окупанти постійно завдають ударів по українських шахтах, намагаючись таким чином дестабілізувати енергетичну ситуацію в Україні. Так, 13 листопада, російські терористи атакували Донецьку область. Під обстріл потрапила електропідстанція та знеструмилася повітряна лінія. Внаслідок чого одна з шахт залишилася без світла.
На момент відключення під землею перебували 28 людей. Усіх було виведено на поверхню.
Раніше, наприкінці жовтня росіяни завдали ракетного удару по шахті у Донецькій області. Внаслідок атаки обладнання зазнало пошкоджень.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.