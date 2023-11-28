Из-за обстрела 70 украинских шахтеров были заблокированы под землей, - Минэнерго

В Украине вывели на поверхность 70 шахтеров, которые были заблокированы 27 ноября в шахтах в результате российских обстрелов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики Украины.

"Заживлены три шахты, которые были повреждены в результате обстрелов (было заблокировано более 70 шахтеров)", - говорится в сообщении.

Там отметили, что все рабочие были выведены на поверхность.

Напомним, что в понедельник, 27 ноября, в Донецкой области в результате российских обстрелов без электроснабжения остались три шахты. Как отмечает Минэнергетики, все они заживлены.

Также недавно, 20 ноября, оккупанты совершили атаку на город Селидово Донецкой области. В результате двух ракетных ударов по шахте "Селидовуголь" погиб один работник, еще 39 горняков тогда оказались в ловушке и были позже спасены.