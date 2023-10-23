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Росіяни завдали ракетного удару по шахті у Донецькій області: вона не працює

Донецька область, Понеділок 23 жовтня 2023 12:01
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Росіяни завдали ракетного удару по шахті у Донецькій області: вона не працює Ілюстративне фото: росіяни завдали ракетного удару по шахті у Донецькій області (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські окупанти завдали ракетного удару по шахті у Донецькій області. Внаслідок атаки обладнання зазнало пошкоджень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство енергетики.

У Міненерго зазначають, що внаслідок обстрілу шахти люди не постраждали. Проте обладнання зазнало пошкоджень. Наразі шахта не працює.

Окрім того, у відомстві повідомляють, що через вчорашній обстріл росіян було пошкоджено обладнання однієї з ТЕС у Донецькій області. Через це без електропостачання залишились три вугільні шахти та 7,5 тисяч споживачів. Наразі усіх уже заживлено.

Обстріл ТЕС у Донецькій області

РБК-Україна повідомляло, що вчора ввечері окупанти обстріляли теплоелектростанцію ДТЕК на сході.

Через це було серйозно пошкоджено обладнання підприємства.

На щастя, обійшлося без постраждалих.

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Донецька область Минэнерго
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