В Україні врегулювали правила поховання і перепоховання захисників: деталі закону

Чіткі правила поховання та фінансування

Закон визначає порядок поховання та перепоховання захисників України, а також встановлює фінансові аспекти цих процесів.

Поховання Героїв України, нагороджених орденами "Золота Зірка", Богдана Хмельницького, княгині Ольги та "За мужність", учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни здійснюється безкоштовно для родичів або осіб, відповідальних за поховання.

Витрати на поховання таких осіб покриває держава.

Перепоховання - у особливих випадках

Перепоховання останків може здійснюватися за рішенням органів місцевого самоврядування.

Якщо ініціатива належить приватним особам, витрати на перепоховання покладаються на них. Виняток - герої, які захищали незалежність та територіальну цілісність України: у цих випадках держава покриває всі витрати.

Стандарти та увічнення пам’яті

Закон встановлює вимоги до перепоховання воїнів із братських та одиночних могил, передбачає дотримання стандартів охорони культурної спадщини та увічнення пам’яті загиблих.

Родинне поховання безкоштовно

Документ також передбачає можливість створення родинного поховання для кількох осіб безкоштовно, якщо один із родичів організовує процес.