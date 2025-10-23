UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни

В Україні врегулювали правила поховання і перепоховання захисників: деталі закону

В Україні врегулювали перепоховання загиблих та померлих захисників (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копитко

Верховна Рада ухвалила закон, який регулює перепоховання загиблих та померлих осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України. Документ №12413 підтримали 285 народних депутатів.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення нардепа Ярослава Желізняка у Telegram.

Чіткі правила поховання та фінансування

Закон визначає порядок поховання та перепоховання захисників України, а також встановлює фінансові аспекти цих процесів.

Поховання Героїв України, нагороджених орденами "Золота Зірка", Богдана Хмельницького, княгині Ольги та "За мужність", учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни здійснюється безкоштовно для родичів або осіб, відповідальних за поховання.

Витрати на поховання таких осіб покриває держава.

Перепоховання - у особливих випадках

Перепоховання останків може здійснюватися за рішенням органів місцевого самоврядування.

Якщо ініціатива належить приватним особам, витрати на перепоховання покладаються на них. Виняток - герої, які захищали незалежність та територіальну цілісність України: у цих випадках держава покриває всі витрати.

Стандарти та увічнення пам’яті

Закон встановлює вимоги до перепоховання воїнів із братських та одиночних могил, передбачає дотримання стандартів охорони культурної спадщини та увічнення пам’яті загиблих.

Родинне поховання безкоштовно

Документ також передбачає можливість створення родинного поховання для кількох осіб безкоштовно, якщо один із родичів організовує процес.

Читайте РБК-Україна в Google News
Верховна радаЗагибель героя