В Украине урегулировали правила захоронения и перезахоронения защитников: детали закона

Верховная Рада приняла закон, регулирующий перезахоронение погибших и умерших лиц, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. Документ №12413 поддержали 285 народных депутатов.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение нардепа Ярослава Железняка в Telegram.
Закон определяет порядок захоронения и перезахоронения защитников Украины, а также устанавливает финансовые аспекты этих процессов.
Погребение Героев Украины, награжденных орденами "Золотая Звезда", Богдана Хмельницкого, княгини Ольги и "За мужество", участников боевых действий и лиц с инвалидностью вследствие войны осуществляется бесплатно для родственников или лиц, ответственных за погребение.
Расходы на погребение таких лиц покрывает государство.
Перезахоронение останков может осуществляться по решению органов местного самоуправления.
Если инициатива принадлежит частным лицам, расходы на перезахоронение возлагаются на них. Исключение - герои, которые защищали независимость и территориальную целостность Украины: в этих случаях государство покрывает все расходы.
Закон устанавливает требования к перезахоронению воинов из братских и одиночных могил, предусматривает соблюдение стандартов охраны культурного наследия и увековечения памяти погибших.
Документ также предусматривает возможность создания семейного захоронения для нескольких лиц бесплатно, если один из родственников организует процесс.
