Общество Образование Деньги Изменения

В Украине урегулировали правила захоронения и перезахоронения защитников: детали закона

В Украине врегулировали перезахоронение погибших и умерших защитников (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

Верховная Рада приняла закон, регулирующий перезахоронение погибших и умерших лиц, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. Документ №12413 поддержали 285 народных депутатов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение нардепа Ярослава Железняка в Telegram.

Четкие правила захоронения и финансирования

Закон определяет порядок захоронения и перезахоронения защитников Украины, а также устанавливает финансовые аспекты этих процессов.

Погребение Героев Украины, награжденных орденами "Золотая Звезда", Богдана Хмельницкого, княгини Ольги и "За мужество", участников боевых действий и лиц с инвалидностью вследствие войны осуществляется бесплатно для родственников или лиц, ответственных за погребение.

Расходы на погребение таких лиц покрывает государство.

Перезахоронение - в особых случаях

Перезахоронение останков может осуществляться по решению органов местного самоуправления.

Если инициатива принадлежит частным лицам, расходы на перезахоронение возлагаются на них. Исключение - герои, которые защищали независимость и территориальную целостность Украины: в этих случаях государство покрывает все расходы.

Стандарты и увековечение памяти

Закон устанавливает требования к перезахоронению воинов из братских и одиночных могил, предусматривает соблюдение стандартов охраны культурного наследия и увековечения памяти погибших.

Семейное захоронение бесплатно

Документ также предусматривает возможность создания семейного захоронения для нескольких лиц бесплатно, если один из родственников организует процесс.

