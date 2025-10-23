ua en ru
Головна » Життя » Суспільство

В Україні врегулювали правила поховання і перепоховання захисників: деталі закону

Четвер 23 жовтня 2025 14:33
В Україні врегулювали перепоховання загиблих та померлих захисників (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копитко

Верховна Рада ухвалила закон, який регулює перепоховання загиблих та померлих осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України. Документ №12413 підтримали 285 народних депутатів.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення нардепа Ярослава Желізняка у Telegram.

Чіткі правила поховання та фінансування

Закон визначає порядок поховання та перепоховання захисників України, а також встановлює фінансові аспекти цих процесів.

Поховання Героїв України, нагороджених орденами "Золота Зірка", Богдана Хмельницького, княгині Ольги та "За мужність", учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни здійснюється безкоштовно для родичів або осіб, відповідальних за поховання.

Витрати на поховання таких осіб покриває держава.

Перепоховання - у особливих випадках

Перепоховання останків може здійснюватися за рішенням органів місцевого самоврядування.

Якщо ініціатива належить приватним особам, витрати на перепоховання покладаються на них. Виняток - герої, які захищали незалежність та територіальну цілісність України: у цих випадках держава покриває всі витрати.

Стандарти та увічнення пам’яті

Закон встановлює вимоги до перепоховання воїнів із братських та одиночних могил, передбачає дотримання стандартів охорони культурної спадщини та увічнення пам’яті загиблих.

Родинне поховання безкоштовно

Документ також передбачає можливість створення родинного поховання для кількох осіб безкоштовно, якщо один із родичів організовує процес.

Читайте також наше велике інтерв'ю з головним архітектором Національного військового меморіального кладовища Сергієм Дербіним про поховання військових та вшанування їхнього подвигу.

Раніше ми писали про те, коли в регіонах можуть з'явитися військові кладовища.

