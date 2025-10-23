В Украине урегулировали правила захоронения и перезахоронения защитников: детали закона
Верховная Рада приняла закон, регулирующий перезахоронение погибших и умерших лиц, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. Документ №12413 поддержали 285 народных депутатов.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение нардепа Ярослава Железняка в Telegram.
Четкие правила захоронения и финансирования
Закон определяет порядок захоронения и перезахоронения защитников Украины, а также устанавливает финансовые аспекты этих процессов.
Погребение Героев Украины, награжденных орденами "Золотая Звезда", Богдана Хмельницкого, княгини Ольги и "За мужество", участников боевых действий и лиц с инвалидностью вследствие войны осуществляется бесплатно для родственников или лиц, ответственных за погребение.
Расходы на погребение таких лиц покрывает государство.
Перезахоронение - в особых случаях
Перезахоронение останков может осуществляться по решению органов местного самоуправления.
Если инициатива принадлежит частным лицам, расходы на перезахоронение возлагаются на них. Исключение - герои, которые защищали независимость и территориальную целостность Украины: в этих случаях государство покрывает все расходы.
Стандарты и увековечение памяти
Закон устанавливает требования к перезахоронению воинов из братских и одиночных могил, предусматривает соблюдение стандартов охраны культурного наследия и увековечения памяти погибших.
Семейное захоронение бесплатно
Документ также предусматривает возможность создания семейного захоронения для нескольких лиц бесплатно, если один из родственников организует процесс.
