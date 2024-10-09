В Україні вперше засудили на 6 років жінку за підпал авто Нацгвардії

Олександрійський міськрайонний суд Кіровоградської області виніс перший 6-річний вирок жінці, яка за гроші підпалила автомобіль військовослужбовця Нацгвардії на змовлення РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс Генерального прокурора .

Жінка потрапила в поле зору російських спецслужб через свою активність у Telegram-каналах, де шукала "легкий заробіток". На замовлення російських кураторів вона підпалила автомобіль Mitsubishi L200, яким користувався нацгвардієць.

Інцидент стався 30 червня 2024 року. Жінка зафіксувала свої дії на відео для звіту перед замовниками. За виконане завдання їй обіцяли 10 000 гривень.





Фото: наслідки підпалу (Кіровоградська обласна прокуратура)

Правоохоронці затримали зловмисницю одразу після підпалу.

Суд визнав її винною за перешкоджання діяльності ЗСУ та інших військових формувань (ч. 1 ст. 114-1 КК України) та засудив до шести років позбавлення волі.





Фото: суд над зловмисницею (Кіровоградська обласна прокуратура)

Зазначається, що йдеться про 28-річну Юлію Харченко. Про це повідомив журналіст Андрій Цаплієнко.

Фото: Юлія Харченко (t.me Tsaplienko)