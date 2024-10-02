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Працювали на спецслужби РФ. Чотирьох киян затримали за підпал військових авто

Київ, Середа 02 жовтня 2024 15:51
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Працювали на спецслужби РФ. Чотирьох киян затримали за підпал військових авто Фото: у Києві затримали паліїв авто військових (kyiv.npu.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

У Києві правоохоронці викрили чотирьох місцевих мешканців, які підпалювали військові автомобілі. Вони працювали на російські спецслужби.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на пресслужбу Нацполіції.

За даними правоохоронців, одним із затриманих виявився 21-річний хлопець. Він облив запальною сумішшю пікап Opel Campo та підпалив його. Вогонь пошкодив моторний відсік, але рятувальники встигли вчасно загасити автомобіль.

"Вже за лічені години співробітники поліції спільно з СБУ затримали підозрюваного за місцем його роботи. За вчинене фігурант грошей не отримав", - розповіли в поліції.

Фото: затримання парубка за підпал авто (kyiv.npu.gov.ua)

Другою затриманою стала 34-річна наркозалежна киянка, яка через борги захотіла "легких" грошей. Вона підпалила військовий Volkswagen Jetta у Дарницькому районі Києва. Авто згоріло повністю, пожежа пошкодила й інші автомобілі, які були припарковані поряд.

"Незважаючи на надіслане спецслужбам РФ відео, грошей зловмисниця не дочекалася", - зазначили поліцейські.

Працювали на спецслужби РФ. Чотирьох киян затримали за підпал військових автоФото: затримана киянка, яку поліція підозрює у підпалі авто (kyiv.npu.gov.ua)

Інший інцидент із підпалом авто стався також у Дарницькому районі. Двоє хлопців 26 і 29 років підпалили мікроавтобус Volkswagen за допомогою легкозаймистої суміші. Автомобіль належав військовослужбовцю.

"Далеко втекти паліям не вдалося, оскільки їх вже за кілька хвилин затримали поліцейські неподалік місця скоєння злочину. Надіслати відео з підтвердженням виконаного завдання спільники не встигли і обіцяні ворожими агентами гроші також не отримали", - наголосили в поліції.

Фото: підозрювані в підпалі авто військового хлопця (kyiv.npu.gov.ua)

Наразі всі зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 8 років ув'язнення.

Що передувало

Нагадаємо, останнім часом у різних містах України правоохоронці затримують паліїв автомобілів військових.

Українців наймають співробітники російських спецслужб та обіцяють їм грошову винагороду за підпал авто.

Зокрема, нещодавно стало відомо, що на Закарпатті затримали агента спецслужб РФ, який підпалював автомобілі військових та Червоного хреста.

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