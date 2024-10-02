Працювали на спецслужби РФ. Чотирьох киян затримали за підпал військових авто

У Києві правоохоронці викрили чотирьох місцевих мешканців, які підпалювали військові автомобілі. Вони працювали на російські спецслужби.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на пресслужбу Нацполіції.

За даними правоохоронців, одним із затриманих виявився 21-річний хлопець. Він облив запальною сумішшю пікап Opel Campo та підпалив його. Вогонь пошкодив моторний відсік, але рятувальники встигли вчасно загасити автомобіль.

"Вже за лічені години співробітники поліції спільно з СБУ затримали підозрюваного за місцем його роботи. За вчинене фігурант грошей не отримав", - розповіли в поліції.

Фото: затримання парубка за підпал авто (kyiv.npu.gov.ua)

Другою затриманою стала 34-річна наркозалежна киянка, яка через борги захотіла "легких" грошей. Вона підпалила військовий Volkswagen Jetta у Дарницькому районі Києва. Авто згоріло повністю, пожежа пошкодила й інші автомобілі, які були припарковані поряд.

"Незважаючи на надіслане спецслужбам РФ відео, грошей зловмисниця не дочекалася", - зазначили поліцейські.

Фото: затримана киянка, яку поліція підозрює у підпалі авто (kyiv.npu.gov.ua)

Інший інцидент із підпалом авто стався також у Дарницькому районі. Двоє хлопців 26 і 29 років підпалили мікроавтобус Volkswagen за допомогою легкозаймистої суміші. Автомобіль належав військовослужбовцю.

"Далеко втекти паліям не вдалося, оскільки їх вже за кілька хвилин затримали поліцейські неподалік місця скоєння злочину. Надіслати відео з підтвердженням виконаного завдання спільники не встигли і обіцяні ворожими агентами гроші також не отримали", - наголосили в поліції.

Фото: підозрювані в підпалі авто військового хлопця (kyiv.npu.gov.ua)

Наразі всі зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 8 років ув'язнення.