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В Украине впервые приговорили к 6 годам женщину за поджог авто Нацгвардии

Среда 09 октября 2024 19:29
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В Украине впервые приговорили к 6 годам женщину за поджог авто Нацгвардии Фото: шеврон Нацполиции (Getty Images)
Автор: Нина Еланская

Александрийский горрайонный суд Кировоградской области вынес первый 6-летний приговор женщине, которая за деньги подожгла автомобиль военнослужащего Нацгвардии по сговору РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Женщина попала в поле зрения российских спецслужб из-за своей активности в Telegram-каналах, где искала "легкий заработок". По заказу российских кураторов она подожгла автомобиль Mitsubishi L200, которым пользовался нацгвардеец.

Инцидент произошел 30 июня 2024 года. Женщина запечатлела свои действия на видео для отчета перед заказчиками. За выполненную задачу ей обещали 10 тысяч гривен.

В Украине впервые приговорили к 6 годам женщину за поджог авто Нацгвардии

Фото: последствия поджога (Кировоградская областная прокуратура)

Правоохранители задержали злоумышленницу сразу после поджога.

Суд признал ее виновной за препятствование деятельности ВСУ и другим военным формированиям (ч. 1 ст. 114-1 УК Украины) и приговорил к шести годам лишения свободы.

В Украине впервые приговорили к 6 годам женщину за поджог авто Нацгвардии

Фото: суд над злоумышленницей (Кировоградская областная прокуратура)

Отмечается, что речь идет о 28-летней Юлии Харченко. Об этом сообщил журналист Андрей Цаплиенко.

В Украине впервые приговорили к 6 годам женщину за поджог авто Нацгвардии

Фото: Юлия Харченко (t.me Tsaplienko)

Известно, что омбудсмен Дмитрий Лубинец предложил усилить наказание за поджоги авто военных и других формирований.

Также в Днепре недавно были задержаны супруги, работавшие на российское ФСБ, отслеживая и осуществляя поджоги военных машин.

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Нацгвардия Суд
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