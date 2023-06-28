В Украине "военкомов" проверят на добропорядочность. Кто этим займется
Руководителей территориальных центров комплектования и социальной поддержки будут проверять на добропорядочность и эффективность. Этим займутся правоохранители, силовики, НАПК и ВСУ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление первого замминистра обороны Александра Павлюка в эфире национального телемарафона.
По его словам, такую задачу рядом президент Владимир Зеленский.
"Рабочая группа создана. Она включает силовой блок - это НАПК, ДБР, СБУ, Национальную полицию, которые будут проверять свои вопросы - от мониторинга образа жизни руководства ТЦК до нарушения действующего законодательства", - рассказал он.
Кроме того, была создана рабочая группа от ВСУ. Она будет анализировать выполнение задач и принимать соответствующую информацию от людей, анализировать ее.
"Я буду благодарен людям, которые будут давать информацию на номера (0800 310 179, @TCK_REPORT_BOT - ред.)", - сообщил Павлюк.
Однако он считает, что глобальную провести невозможно будет, но надеется, что можно будет определить, "насколько тот или иной руководитель отвечает требованиям к нему".
Павлюк рассказал, что правоохранители будут определять, насколько декларации военнослужащих соответствуют реальному образу их жизни, а представители ВСУ - как работает этот комиссариат, как выполняет задачи и какие жалобы на его работу.
Когда анализ будет проведен, информацию проработают, а предложения по дальнейшим шагам по улучшению работы центров комплектования направят руководству государства.
Скандал с начальником одесского ТЦК
В начале мая правоохранительные органы возбудили уголовное дело против начальника Одесского областного территориального центра комплектования. Последний подозревается в продаже "белых билетов". После этого он был отстранен от исполнения служебных полномочий.
Журналисты, со своей стороны, выяснили, что:
- жена "военкома" во время войны приобрела себе элитный автомобиль;
- семья подозреваемого купила у Испании недвижимость и авто на миллионы долларов.
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил об инициировании проверки военкоматов по всей Украине, а Сухопутные войска отметили, что будут способствовать проведению необходимых мер при расследовании незаконного обогащения "военкома".
В пятницу президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки главнокомандующего. Он дал срочное поручение освободить от должности одесского "военкома".
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