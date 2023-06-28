В Украине "военкомов" проверят на добропорядочность. Кто этим займется

Руководителей территориальных центров комплектования и социальной поддержки будут проверять на добропорядочность и эффективность. Этим займутся правоохранители, силовики, НАПК и ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление первого замминистра обороны Александра Павлюка в эфире национального телемарафона.

По его словам, такую задачу рядом президент Владимир Зеленский.

"Рабочая группа создана. Она включает силовой блок - это НАПК, ДБР, СБУ, Национальную полицию, которые будут проверять свои вопросы - от мониторинга образа жизни руководства ТЦК до нарушения действующего законодательства", - рассказал он.

Кроме того, была создана рабочая группа от ВСУ. Она будет анализировать выполнение задач и принимать соответствующую информацию от людей, анализировать ее.

"Я буду благодарен людям, которые будут давать информацию на номера (0800 310 179, @TCK_REPORT_BOT - ред.)", - сообщил Павлюк.

Однако он считает, что глобальную провести невозможно будет, но надеется, что можно будет определить, "насколько тот или иной руководитель отвечает требованиям к нему".

Павлюк рассказал, что правоохранители будут определять, насколько декларации военнослужащих соответствуют реальному образу их жизни, а представители ВСУ - как работает этот комиссариат, как выполняет задачи и какие жалобы на его работу.

Когда анализ будет проведен, информацию проработают, а предложения по дальнейшим шагам по улучшению работы центров комплектования направят руководству государства.

Скандал с начальником одесского ТЦК

В начале мая правоохранительные органы возбудили уголовное дело против начальника Одесского областного территориального центра комплектования. Последний подозревается в продаже "белых билетов". После этого он был отстранен от исполнения служебных полномочий.

Журналисты, со своей стороны, выяснили, что:

жена "военкома" во время войны приобрела себе элитный автомобиль;

семья подозреваемого купила у Испании недвижимость и авто на миллионы долларов.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил об инициировании проверки военкоматов по всей Украине, а Сухопутные войска отметили, что будут способствовать проведению необходимых мер при расследовании незаконного обогащения "военкома".

В пятницу президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки главнокомандующего. Он дал срочное поручение освободить от должности одесского "военкома".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.