З України вийшли 9 суден із 390 тисячами тонн агропродукції: куди слідують

За два дні з портів Великої Одеси в рамках "Зернової ініціативи" вийшли 9 суден із 390 тисяч тонн агропродукції для Африки, Азії та Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Facebook міністерства інфраструктури України.

Серед них балкери ALANDA STAR та SSI PRIVILEGE з 68 тисяч тонн пшениці для Єгипту та Індонезії, а також танкер EUROCHAMPION із 45 тисяч тонн олії для Індії.

Порти Великої Одеси завантажують понад 860 тисяч тонн агропродукції на 24 судна. Далі – очікування інспекції Спільного Координаційного центру. У Босфорі очікують інспекції 99 суден, з яких 72 — на захід від портів під завантаження, 27 — уже з українською агропродукцією. Деякі судна очікують у водах Туреччини понад місяць.

"Зерновим коридором" рухаються 3 судна під завантаження 93 тисяч тонн агропродукції. З 1 серпня з портів Великої Одеси вийшли 594 судна, які експортували 15,5 млн. тонн українського продовольства до країн Азії, Європи та Африки.