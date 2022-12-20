У рамках "Зернової ініціативи" з портів вийшли чотири судна з агропродукцією

З портів Великої Одеси в рамках "Зернової ініціативи" вийшли 4 судна із 129 тисяч тонн агропродукції для Африки, Азії та Європи.

Серед них балкер INCE ATLANTIC з 44 тисячами тонн пшениці для Кенії. Це вже третє судно із українським зерном для цієї африканської країни. У портах Великої Одеси під завантаженням 27 суден. На них завантажують 1 млн. тонн української агропродукції.

"Зерновим коридором" рухаються 2 судна під завантаження 63 тисячі тонн агропродукції. Станом на 19 грудня в Босфорі на проведення інспекції JCC очікують 80 суден. З 1 серпня з портів Великої Одеси вийшли 569 суден, які експортували 14,3 млн. тонн українського продовольства до країн Азії, Європи та Африки.