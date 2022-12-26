Из Украины вышли 9 судов с 390 тысячами тонн агропродукции: куда следуют

За два дня из портов Большой Одессы в рамках "Зерновой инициативы" вышли 9 судов с 390 тысячами тонн агропродукции для Африки, Азии и Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook министерства инфраструктуры Украины.

Среди них балкеры ALANDA STAR и SSI PRIVILEGE с 68 тысяч тонн пшеницы для Египта и Индонезии, а также танкер EUROCHAMPION с 45 тысяч тонн масла для Индии.

Порты Большой Одессы загружают более 860 тысяч тонн агропродукции на 24 судна. Далее - ожидания инспекции Совместного Координационного центра. В Босфоре ожидают инспекции 99 судов, из которых 72 — западнее портов под загрузку, 27 — уже с украинской агропродукцией. Некоторые суда ожидают в водах Турции больше месяца.

По "зерновому коридору" двигаются 3 судна под загрузку 93 тысяч тонн агропродукции. С 1 августа из портов Большой Одессы вышли 594 судна, которые экспортировали 15,5 млн тонн украинского продовольствия в страны Азии, Европы и Африки.