RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Из Украины вышли 9 судов с 390 тысячами тонн агропродукции: куда следуют

Фото: из портов Одессы вышли 9 судов с 390 тысячами тонн агропродукции (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

За два дня из портов Большой Одессы в рамках "Зерновой инициативы" вышли 9 судов с 390 тысячами тонн агропродукции для Африки, Азии и Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook министерства инфраструктуры Украины.

Среди них балкеры ALANDA STAR и SSI PRIVILEGE с 68 тысяч тонн пшеницы для Египта и Индонезии, а также танкер EUROCHAMPION с 45 тысяч тонн масла для Индии.

Порты Большой Одессы загружают более 860 тысяч тонн агропродукции на 24 судна. Далее - ожидания инспекции Совместного Координационного центра. В Босфоре ожидают инспекции 99 судов, из которых 72 — западнее портов под загрузку, 27 — уже с украинской агропродукцией. Некоторые суда ожидают в водах Турции больше месяца.

По "зерновому коридору" двигаются 3 судна под загрузку 93 тысяч тонн агропродукции. С 1 августа из портов Большой Одессы вышли 594 судна, которые экспортировали 15,5 млн тонн украинского продовольствия в страны Азии, Европы и Африки.

Ранее РБК-Украина сообщало, что из портов Большой Одессы в рамках "зерновой инициативы" вышли четыре судна со 129 тысячами тонн агропродукции для Африки, Азии и Европы.

Также мы писали, что из портов Одесской области накануне вышли еще семь судов с агропродукцией. Они также направляются в страны Африки, Азии и Европы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Одесса