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За дві дні з одеських портів вийшло сім суден з зерном

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Одеса, Понеділок 19 грудня 2022 13:17
За дві дні з одеських портів вийшло сім суден з зерном Фото: з одеських портів вийшли 7 суден "зерновим коридором" (facebook.com/MinInfra.UA)
Автор: Наталія Юрченко

З портів Одеської області за останні дві доби вийшло ще сім суден з агропродукцією. Вони прямують до країн Африки, Азії та Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство інфраструктури в Facebook.

На бортах суден, які вийшли з одеських портів, знаходиться 182 тисячі тонн продукції для Африки, Азії та Європи. Серед них танкери BOSPHORUS ASIA (30,5) і PRINCESS MANISSA (20,5) з 51 тисячі тонн кукурудзи для Тунісу та Лівії.

Зараз в портах Одеської області під обробкою стоять 24 кораблі. На них завантажують 973 тисячі тонн української агропродукції.

"Зерновим коридором" рухаються п'ять суден під завантаження понад 104 тисячі тонн агропродукції.

З 1 серпня з одеських портів вийшли 565 суден, які експортували 14,2 млн тонн українського продовольства до країн Азії, Європи та Африки.

Нагадаємо, у протоці Босфор стоять майже 100 суден через затримку реєстрації з боку Росії.

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