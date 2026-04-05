Зелені хижаки: чому деякі рослини полюють на комах, риб і навіть саламандр

У світі ботаніки існують види, що кидають виклик звичним законам природи. Замість того, щоб мирно поглинати сонячне світло, вони розставляють пастки, засмоктують здобич вакуумом або стискають "щелепи".

Чому вони полюють: Перехід до хижацтва - стратегія виживання на бідних ґрунтах. Головним стимулом для відрощування пасток є критичний дефіцит фосфору, а не лише азоту.

Світовий масштаб: Науці відомо близько 800 видів хижих рослин. Це лише крихітна частка від 300 тисяч видів флори.

Хижаки в Україні: У нашій дикій природі мешкають росички, пухирники, товстянки та рідкісна водяна альдрованда.

Механізми пасток: Рослини використовують різні типи "зброї" - від липкого секрету (росичка) та пасивних глечиків (непентес) до активних щелеп (мухоловка) та вакуумних насосів (пухирник).

Максимальна здобич: Хоча більшість хижаків харчуються комахами, деякі види (сарраценія) здатні перетравлювати саламандр, а водяні види - мальків риб та пуголовків.

Безпека для людей: Рослини-хижаки цілком безпечні для людини та домашніх тварин. Їхні ферменти не здатні зашкодити шкірі, а контакт із ними не викликає отруєння.

Хижі гриби: Мисливством займаються не лише рослини. Наприклад, звичайна глива полює на круглих черв'яків - нематод.

Еволюція вбивць: чому вони почали полювати

Більшість рослин отримують енергію через фотосинтез, використовуючи воду, вуглекислий газ та сонце. Однак близько 800 видів (із 300 тисяч відомих науці) обрали інший шлях - додавати до раціону живих істот.

"Еволюційно до хижацтва переходили ті рослини, які зростали на бідних субстратах. Їм критично не вистачало азоту та фосфору. Багато дослідів показують: основний фактор хижацтва - це саме нестача фосфору", - пояснює Олексій Коваленко.

Цікаво, що пастки не завжди є постійними. Деякі види стають хижаками лише "за потребою": коли в ґрунті виникає дефіцит нутрієнтів, вони починають відрощувати органи для полювання.

Українські реалії: де шукати хижаків під ногами

Хоча найвідоміша у світі венерина мухоловка росте лише у двох штатах США (Північна та Південна Кароліна), Україна має своїх унікальних представників:

Росички: Мають липкі волоски з "росою", яка насправді є клейким секретом. В Україні росте три види, але через осушення боліт та зміну клімату вони стають дедалі рідкіснішими.

Пухирники: Підводні мисливці. Їхні пастки працюють як вакуумні насоси - вони миттєво засмоктують здобич всередину.

Товстянки (Пінгвікули): Мають липке листя. Цікаво, що в Німеччині їх раніше навіть використовували у сироварінні.

Альдрованда: Найближча родичка мухоловки. Це водяна рослина із щелепами, що стискаються при дотику.

Чи може рослина з’їсти пташку або нашкодити людині

Незважаючи на грізні назви, для людей ці рослини цілком безпечні. Але їсти їх не варто.

Щодо більшої здобичі, науці відомі такі факти:

Саламандри: Сарраценія пурпурова з Північної Америки здатна впіймати та перетравити дрібних земноводних.

Риби та пуголовки: Альдрованда та пухирники іноді ласують мальком риб або личинками комарів.

Птахи: Випадки впольованих птахів описувалися лише в умовах культивації (коли птах випадково застрягав у великому глечику непентеса). У дикій природі рослина зазвичай не може перетравити таку велику здобич і гине разом із нею.

"Хижі" гриби: гливи їдять черв'яків

Хижацтво властиве не лише рослинам. У світі існує близько 200 видів хижих грибів. Наприклад, звичайні гливи, які багато хто вживає в їжу, у дикій природі активно полюють на нематод (круглих черв'яків).