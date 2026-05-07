Бізнес » Фінанси

В Україні ліквідували ще один банк

13:55 07.05.2026 Чт
1 хв
Він був заснований у 2006 році
aimg Тетяна Степанова
В Україні ліквідували ще один банк Фото: в Україні ліквідували банк "Конкорд" (пресслужба банку)
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб завершив ліквідацію банку "Конкорд" як юридичної особи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Фонду.

Зазначається, що 5 травня до Єдиного держреєстру внесли запис про припинення АТ "АКБ "КОНКОРД" як юридичної особи. Відтак ліквідацію банку завершено, а сам банк вважається ліквідованим.

Також повноваження Фонду гарантування вкладів фізичних осіб як ліквідатора банку "Конкорд" припинено.

Нагадаємо, у серпні 2023 року НБУ ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії в АТ "АКБ "КОНКОРД" та його ліквідацію.

Приводом стало систематичне порушення банком вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

До ухвалення рішення про ліквідацію НБУ застосував до банку такі заходи впливу, як накладення штрафу в загальному розмірі 60,4 млн гривень і письмове застереження.

"Конкорд Банк" був заснований у серпні 2006 року, а у 2012 році його основними бенефіціарами стали Олена та Юлія Сосєдки.

Станом на 1 червня 2023 року Конкорд за розміром активів посідав 35 місце (4,83 млрд грн) серед 65 банків, що діють у країні.

