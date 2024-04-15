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В Україні вирішується майбутнє Європи і що воно залежить від нас, - глави МЗС Литви та Нідерландів

Понеділок 15 квітня 2024 15:51
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В Україні вирішується майбутнє Європи і що воно залежить від нас, - глави МЗС Литви та Нідерландів Фото: глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс зустрівся з нідерландською колегою Ханке Бруінс Слот. Вони обговорили питання оборони та безпеки, зміцнення східного флангу НАТО, підтримки України, ситуацію на Близькому Сході, а також актуальні питання ЄС і двосторонніх відносин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства закордонних справ Литви.

Міністри погодилися, що сьогодні в Україні вирішується майбутнє Європи і що воно вирішальною мірою залежить від нашої своєчасної підтримки.

"Боєприпаси, ППО, далекобійна артилерія, безпілотники - ми підтримуємо всі заходи та ініціативи, що допоможуть Україні якнайшвидше отримати необхідну їй зброю, і водночас ми маємо суттєво збільшити виробництво власної оборонної промисловості", - заявив Ландсбергіс.

Він зазначив, що, допомагаючи Україні, Захід має зберегти і ще більше посилити тиск на Росію.

"Наразі готується 14-й пакет санкцій, і ми наголошуємо на важливості секторальних санкцій, включно із забороною на імпорт зрідженого природного газу з Росії та відмовою від співпраці з російською атомною промисловістю. Важливо, щоб країни ЄС працювали спільно і послідовно, щоб запобігти ухиленню від санкцій і їхньому обходу", - заявив він.

Крім цього Ландсбергіс наголосив, що переговори з Україною про вступ до ЄС мають розпочатися в червні цього року, і що Захід має зробити ще один крок до зближення України з НАТО на саміті НАТО у Вашингтоні в липні.

Допомога Литви Україні

Литва є одним із найактивніших союзників України від початку повномасштабного вторгнення росіян. Вона надає нашим захисникам військову допомогу, а також підтримує членство України в Євросоюзі та НАТО.

У січні Литва схвалила пакет довгострокової допомоги Україні на 200 мільйонів євро. Про це під час свого візиту до Києва заявляв президент Ґітанас Науседа.

А на початку квітня у Литві оголосили про плани закупити для української армії майже 3000 FPV-дронів. На ці потреби з литовського бюджету виділять 2 млн євро.

Напередодні до Києва завітав міністр національної оборони Литви Лаурінас Кащюнас і зустрівся з Зеленським.

Крім того, Литва надасть Україні підтримку у відновленні енергетичної інфраструктури.

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