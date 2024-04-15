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В Украине решается будущее Европы и что оно зависит от нас, - главы МИД Литвы и Нидерландов

Понедельник 15 апреля 2024 15:51
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В Украине решается будущее Европы и что оно зависит от нас, - главы МИД Литвы и Нидерландов Фото: глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис встретился с нидерландской коллегой Ханке Бруинс Слот. Они обсудили вопросы обороны и безопасности, укрепления восточного фланга НАТО, поддержки Украины, ситуацию на Ближнем Востоке, а также актуальные вопросы ЕС и двусторонних отношений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Литвы.

Министры согласились, что сегодня в Украине решается будущее Европы и что оно в решающей степени зависит от нашей своевременной поддержки.

"Боеприпасы, ПВО, дальнобойная артиллерия, беспилотники - мы поддерживаем все меры и инициативы, которые помогут Украине как можно скорее получить необходимое ей оружие, и в то же время мы должны существенно увеличить производство собственной оборонной промышленности", - заявил Ландсбергис.

Он отметил, что, помогая Украине, Запад должен сохранить и еще больше усилить давление на Россию.

"В настоящее время готовится 14-й пакет санкций, и мы подчеркиваем важность секторальных санкций, включая запрет на импорт сжиженного природного газа из России и отказ от сотрудничества с российской атомной промышленностью. Важно, чтобы страны ЕС работали сообща и последовательно, чтобы предотвратить уклонение от санкций и их обход", - заявил он.

Помимо этого Ландсбергис подчеркнул, что переговоры с Украиной о вступлении в ЕС должны начаться в июне этого года, и что Запад должен сделать еще один шаг к сближению Украины с НАТО на саммите НАТО в Вашингтоне в июле.

Помощь Литвы Украине

Литва является одним из самых активных союзников Украины с начала полномасштабного вторжения россиян. Она оказывает нашим защитникам военную помощь, а также поддерживает членство Украины в Евросоюзе и НАТО.

В январе Литва одобрила пакет долгосрочной помощи Украине на 200 миллионов евро. Об этом во время своего визита в Киев заявлял президент Гитана Науседа.

А в начале апреля в Литве объявили о планах закупить для украинской армии почти 3000 FPV-дронов. На эти нужды из литовского бюджета выделят 2 млн. евро.

Накануне Киев посетил министр национальной обороны Литвы Лауринас Кащюнас и встретился с Зеленским.

Кроме того, Литва предоставит Украине поддержку в восстановлении энергетической инфраструктуры.

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