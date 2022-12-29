UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

По Україні випущено понад 120 ракет, - Подоляк

Фото: по Україні 29 грудня випущено понад 120 ракет (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські війська під час масованої атаки 29 грудня випустили у бік України понад 120 ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter радника глави Офісу президента Михайла Подоляка.

"29.12.22. Над усією Україною понад 120 ракет, випущених "злісним російським світом", щоб зруйнувати критичну інфраструктуру та масово вбивати цивільних", - зазначив він.

Також Подоляк іронічно заявив, що Київ чекає на чергові пропозиції від "миротворців" про "мирне врегулювання", "гарантії безпеки для Росії" та "небажаність провокацій".

Нагадаємо, 29 грудня ранок в Україні розпочався з масштабної повітряної тривоги. Українців попереджають про небезпеку ракетних ударів За словами радника Офісу президента Олексія Арестовича, очікується запуск 100 ракет у кілька хвиль.

Вибухи вже пролунали у різних містах. Зокрема, в Одесі після удару зникли світло та вода.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україніракетный ударвибухи