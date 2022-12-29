По Україні випущено понад 120 ракет, - Подоляк

Російські війська під час масованої атаки 29 грудня випустили у бік України понад 120 ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter радника глави Офісу президента Михайла Подоляка.

Також Подоляк іронічно заявив, що Київ чекає на чергові пропозиції від "миротворців" про "мирне врегулювання", "гарантії безпеки для Росії" та "небажаність провокацій".

"29.12.22. Над усією Україною понад 120 ракет, випущених "злісним російським світом", щоб зруйнувати критичну інфраструктуру та масово вбивати цивільних", - зазначив він.

Нагадаємо, 29 грудня ранок в Україні розпочався з масштабної повітряної тривоги. Українців попереджають про небезпеку ракетних ударів За словами радника Офісу президента Олексія Арестовича, очікується запуск 100 ракет у кілька хвиль.

Вибухи вже пролунали у різних містах. Зокрема, в Одесі після удару зникли світло та вода.

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