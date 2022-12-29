В Одесі є "приліт": у місті зникло світло, - ЗМІ

Фото: в Одесі є "приліт", почалися перебої зі світлом (Getty Images)

В Одеському районі після вибухів піднімається клуб чорного диму. За попередніми даними, у місті зникли світло та вода.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Одеса".