В Одесі є "приліт": у місті зникло світло, - ЗМІ
В Одеському районі після вибухів піднімається клуб чорного диму. За попередніми даними, у місті зникли світло та вода.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Одеса".
Оновлено 9:48.
За даними заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенко, на Одещині уламки ракети впали на житловий будинок у селі Степове.
"Дим в Одеському районі. Зник світло та вода", - повідомляють кореспонденти видання.
Також інформацію про "приліт" підтверджує Telegram-канал "Думська".
Нагадаємо, 29 грудня ранок в Україні розпочався з масштабної повітряної тривоги. Українців попереджають про небезпеку ракетних ударів
За словами радника Офісу президента Олексія Арестовича, очікується запуск 100 ракет у кілька хвиль.
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