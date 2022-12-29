Арестович про ракетну атаку: очікується 100 ракет у кілька хвиль

Фото: окупанти 29 грудня планують завдати ракетного удару в кілька хвиль (facebook.com/kpszsu)

Російська армія вранці 29 грудня знову атакувала ракетами Україну. Очікується пуск 100 ракет у кілька хвиль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення радника Офісу президента Олексія Арестовича у Facebook.