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Арестович про ракетну атаку: очікується 100 ракет у кілька хвиль

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Четвер 29 грудня 2022 08:43
Арестович про ракетну атаку: очікується 100 ракет у кілька хвиль Фото: окупанти 29 грудня планують завдати ракетного удару в кілька хвиль (facebook.com/kpszsu)
Автор: Руслан Гаращенко

Російська армія вранці 29 грудня знову атакувала ракетами Україну. Очікується пуск 100 ракет у кілька хвиль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення радника Офісу президента Олексія Арестовича у Facebook.

"Масштабна повітряна тривога. Більше 100 ракет у кілька хвиль. Не нехтуйте укриттями. Підхід перших до Києва - орієнтовно о 08.15 +/-. Міста на схід від Києва - "прильоти" можуть бути раніше. ППО починає роботу з ракет", - написав він.

Нагадаємо, 29 грудня ранок в Україні розпочався з масштабної повітряної тривоги. Українців попереджають про небезпеку ракетних ударів

Одні з перших вибухів пролунали у Києві та області. За даними військової адміністрації, над регіоном спрацювала система протиповітряної оборони.

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