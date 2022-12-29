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По Украине выпущено более 120 ракет, - Подоляк

Фото: по Украине 29 декабря выпущено более 120 ракет (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские войска в ходе массированной атаки 29 декабря выпустили в сторону Украины более 120 ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

"29.12.22. Над всей Украиной более 120 ракет, выпущенных "злобным русским миром", чтобы разрушить критическую инфраструктуру и массово убивать гражданских", - отметил он.

Также Подоляк иронично заявил, что Киев ждет очередных предложений от "миротворцев" о "мирном урегулировании", "гарантиях безопасности для России" и "нежелательности провокаций".

Напомним, 29 декабря утро в Украине началось с масштабной воздушной тревоги. Украинцев предупреждают об опасности ракетных ударов. По словам советника Офиса президента Алексея Арестовича, ожидается пуск 100 ракет в несколько волн.

Взрывы уже прогремели в разных городах. В частности, в Одессе после удара пропали свет и вода.

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