В Україні випробують нову ракету RUTA з дальністю до 2000 км

Україна стане майданчиком для випробувань та виробництва нової далекобійної ракети RUTA Block 3. Її льотні тести заплановані вже на 2027 рік.

Як повідомляє РБК-Україна , про це оголосила компанія Destinus спільно з партнером Rheinmetall.

Що таке RUTA Block 3

RUTA Block 3 - нова крилата ракета з дальністю дії до 2000 км. Вона будується на основі вже наявної архітектури сімейства RUTA, яке пройшло шлях від бойового застосування до серійного виробництва.

Льотні випробування заплановані на 2027 рік.

Виробництво розподілене між кількома країнами:

Нідерланди - головний інженерний і виробничий центр, де вже налагоджено серійний випуск сімейства RUTA.

- головний інженерний і виробничий центр, де вже налагоджено серійний випуск сімейства RUTA. Україна - участь у розробці, оперативні випробування Block 3 та виготовлення ключових компонентів.

- участь у розробці, оперативні випробування Block 3 та виготовлення ключових компонентів. Німеччина - спільне підприємство Rheinmetall Destinus Strike Systems забезпечить серійне виробництво, сертифікацію та фінальну інтеграцію для Бундесверу й інших замовників.

На майданчику Rheinmetall в Унтерлюссі планують розпочати виробництво Block 1 і Block 2 у 2026-2027 роках, а Block 3 - після завершення льотних випробувань і сертифікації.

Попередні версії вже у виробництві

RUTA Block 1 серійно виробляється в Нідерландах.

RUTA Block 2 розроблена за підтримки української платформи Brave1 і наразі проходить льотні випробування в Україні. Масштабування її виробництва заплановане на 2026 рік.

Ракету оснастять турбореактивним двигуном нового покоління - збільшеним Destinus T220, який зараз на стадії проєктування. Бойова частина важитиме 250 кг.

Система матиме автономну навігацію для роботи там, де GPS-сигнал заглушений, а також термінальне наведення на ціль.

Мета програми

"Програма покликана перевести європейські далекобійні ударні спроможності від обмежених запасів до стабільного промислового виробництва", - зазначили в компанії.

Усі роботи з розробки, виробництва та експорту здійснюватимуться відповідно до чинного національного та європейського законодавства, правил експортного контролю та за наявності необхідних державних дозволів.