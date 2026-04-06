По Україні вимикають світло: де графіки, а де - екстрено

Екстрені відключення у Києві

"Київ: за командою "Укренерго" застосовано екстрені відключення", - йдеться в повідомленні ДТЕК.

У компанії наголошують, що оперативно інформуватимуть про будь-які зміни.

Зі свого боку гендиректор Yasno Сергій Коваленко підтвердив, що в Києві діють екстрені відключення, але не розкрив деталей.

Ситуація в регіонах

Крім столиці, обмеження електропостачання запровадили і в інших регіонах.

Зокрема, у Житомирській області ввели аварійні відключення.

За даними місцевого обленерго, рішення ухвалили після команди диспетчерського центру "Укренерго". Жителів закликали вимкнути з розеток чутливу техніку, щоб уникнути пошкоджень.

У Черкаській області через наслідки попередніх масованих атак РФ діятимуть графіки погодинних відключень (ГПВ). Зокрема, електроенергію вимикатимуть у такі години:

18:00 - 20:00

20:00 - 22:00

22:00 - 23:00

Енергетики пояснюють, що такі заходи необхідні для стабілізації роботи енергосистеми та мінімізації наслідків російських обстрілів.

Водночас в "Укренерго" уточнили, що через складну ситуацію, спричинену атаками РФ, у кількох регіонах України вже застосовано аварійні відключення електроенергії.

Після стабілізації ситуації їх планують замінити на прогнозовані графіки погодинних відключень.

Українців закликають стежити за повідомленнями обленерго у своїх регіонах та ощадливо споживати електроенергію, якщо вона наразі є.