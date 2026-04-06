По Украине выключают свет: где графики, а где - экстренно

15:35 06.04.2026 Пн
2 мин
Графики почасовых отключений света не действуют в столице
aimg Ирина Глухова
Фото: в Украине начали выключать свет(Getty Images)

В Киеве и ряде регионов сегодня днем, 6 апреля, ввели экстренные отключения электроэнергии. В Черкасской области ввели графики почасовых отключений.

Экстренные отключения в Киеве

"Киев: по команде "Укрэнерго" применены экстренные отключения", - говорится в сообщении ДТЭК.

В компании отмечают, что оперативно будут информировать о любых изменениях.

В свою очередь гендиректор Yasno Сергей Коваленко подтвердил, что в Киеве действуют экстренные отключения, но не раскрыл деталей.

Ситуация в регионах

Кроме столицы, ограничения электроснабжения ввели и в других регионах.

В частности, в Житомирской области ввели аварийные отключения.

По данным местного облэнерго, решение приняли после команды диспетчерского центра "Укрэнерго". Жителей призвали выключить из розеток чувствительную технику, чтобы избежать повреждений.

В Черкасской области из-за последствий предыдущих массированных атак РФ будут действовать графики почасовых отключений (ГПВ). В частности, электроэнергию будут выключать в такие часы:

  • 18:00 - 20:00
  • 20:00 - 22:00
  • 22:00 - 23:00

Энергетики объясняют, что такие меры необходимы для стабилизации работы энергосистемы и минимизации последствий российских обстрелов.

В то же время в "Укрэнерго" уточнили, что из-за сложной ситуации, вызванной атаками РФ, в нескольких регионах Украины уже применены аварийные отключения электроэнергии.

После стабилизации ситуации их планируют заменить на прогнозируемые графики почасовых отключений.

Украинцев призывают следить за сообщениями облэнерго в своих регионах и экономно потреблять электроэнергию, если она сейчас есть.

Атаки РФ на энергообъекты 6 апреля

Напомним, сегодня ночью российские оккупанты атаковали энергетическую инфраструктуру в Черниговской области. В результате удара без света остались сотни тысяч абонентов в двух регионах.

Кроме того, в ночь на 6 апреля войска РФ ударили по энергетическому объекту в Одесской области. Из-за этого без света остались почти 20 тысяч семей.

