По Украине выключают свет: где графики, а где - экстренно

В Киеве и ряде регионов сегодня днем, 6 апреля, ввели экстренные отключения электроэнергии. В Черкасской области ввели графики почасовых отключений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укрэнерго и ДТЭК в Telegram.
"Киев: по команде "Укрэнерго" применены экстренные отключения", - говорится в сообщении ДТЭК.
В компании отмечают, что оперативно будут информировать о любых изменениях.
В свою очередь гендиректор Yasno Сергей Коваленко подтвердил, что в Киеве действуют экстренные отключения, но не раскрыл деталей.
Кроме столицы, ограничения электроснабжения ввели и в других регионах.
В частности, в Житомирской области ввели аварийные отключения.
По данным местного облэнерго, решение приняли после команды диспетчерского центра "Укрэнерго". Жителей призвали выключить из розеток чувствительную технику, чтобы избежать повреждений.
В Черкасской области из-за последствий предыдущих массированных атак РФ будут действовать графики почасовых отключений (ГПВ). В частности, электроэнергию будут выключать в такие часы:
Энергетики объясняют, что такие меры необходимы для стабилизации работы энергосистемы и минимизации последствий российских обстрелов.
В то же время в "Укрэнерго" уточнили, что из-за сложной ситуации, вызванной атаками РФ, в нескольких регионах Украины уже применены аварийные отключения электроэнергии.
После стабилизации ситуации их планируют заменить на прогнозируемые графики почасовых отключений.
Украинцев призывают следить за сообщениями облэнерго в своих регионах и экономно потреблять электроэнергию, если она сейчас есть.
Напомним, сегодня ночью российские оккупанты атаковали энергетическую инфраструктуру в Черниговской области. В результате удара без света остались сотни тысяч абонентов в двух регионах.
Кроме того, в ночь на 6 апреля войска РФ ударили по энергетическому объекту в Одесской области. Из-за этого без света остались почти 20 тысяч семей.