По Украине выключают свет: где графики, а где - экстренно

Экстренные отключения в Киеве

"Киев: по команде "Укрэнерго" применены экстренные отключения", - говорится в сообщении ДТЭК.

В компании отмечают, что оперативно будут информировать о любых изменениях.

В свою очередь гендиректор Yasno Сергей Коваленко подтвердил, что в Киеве действуют экстренные отключения, но не раскрыл деталей.

Ситуация в регионах

Кроме столицы, ограничения электроснабжения ввели и в других регионах.

В частности, в Житомирской области ввели аварийные отключения.

По данным местного облэнерго, решение приняли после команды диспетчерского центра "Укрэнерго". Жителей призвали выключить из розеток чувствительную технику, чтобы избежать повреждений.

В Черкасской области из-за последствий предыдущих массированных атак РФ будут действовать графики почасовых отключений (ГПВ). В частности, электроэнергию будут выключать в такие часы:

18:00 - 20:00

20:00 - 22:00

22:00 - 23:00

Энергетики объясняют, что такие меры необходимы для стабилизации работы энергосистемы и минимизации последствий российских обстрелов.

В то же время в "Укрэнерго" уточнили, что из-за сложной ситуации, вызванной атаками РФ, в нескольких регионах Украины уже применены аварийные отключения электроэнергии.

После стабилизации ситуации их планируют заменить на прогнозируемые графики почасовых отключений.

Украинцев призывают следить за сообщениями облэнерго в своих регионах и экономно потреблять электроэнергию, если она сейчас есть.